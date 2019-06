Maturità 2019, oggi esame orale/ Come funziona: le tre buste e il punteggio

L’esame orale è la parte della Maturità 2019 più temuta dagli alunni. Quest’anno ancor di più perché l’esame di Stato 2019 è all’insegna di molte novità. E questo anche per quanto riguarda, appunto, gli orali. Non ci sarà più la tesina, ma tre buste. Lo studente dovrà sceglierne una, senza ovviamente conoscerne il contenuto. Da qui comincerà l’esame orale. Il Miur negli ultimi giorni ha pubblicato un video sui social per tranquillizzare i maturandi. Ha spiegato infatti che gli esami orali sono divisi in quattro parti. La scelta di una delle tre buste, con relativi spunti racchiusi all’interno e che sono stati elaborati dalla commissione esaminatrice, rappresentano solo l’inizio della prova. Nessuna domanda, ma testi, documenti, esperienze o problemi. Seguirà poi un momento in cui lo studente parlerà delle competenze trasversali e dell’orientamento. Potrebbero essere raccontate anche attraverso una relazione o un elaborato multimediale. Il colloquio proseguirà poi con Cittadinanza e Costituzione, per concludersi con un discorso sulle prove scritte.

MATURITÀ 2019, OGGI ESAME ORALE: COME FUNZIONA

Se gli studenti sono incerti sul contenuto dell’esame orale della Maturità 2019, gli insegnanti invece lo sono sul nuovo metodo di valutazione. Il colloquio comunque in media dura 45 minuti. Lo scopo non è solo quello di accertare le conoscenze, ma il modo di ragionare degli studenti e di collegare nozioni e materie diverse. E infatti rispetto al passato ci saranno meno domande di contenuto. Una scelta legata al fatto che nel nuovo esame di Stato i voti ottenuti dagli studenti in ciascuna materia nel corso del triennio vengono già supervalutati. Infatti un altro aspetto rilevante della Maturità è il punteggio. Gli esami orali possono valere fino a 20 punti, quindi un terzo rispetto ai 60 spettanti alla commissione. Gli altri 40 invece possono essere assegnati per le due prove scritte, quella di italiano che è uguale per tutti, e quelle differenziate per i singoli istituti. Ma da quest’anno viene dato più peso al percorso di studi. Quindi il credito maturato nell’ultimo triennio vale fino a 40 punti su 100, invece dei 25 del passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA