Maturità 2020 al via il 17 giugno/ Azzolina “Orale? Argomento a scelta, voto 40/100”

Iniziano poco alla volta a sciogliersi totalmente i dubbi sulla prossima Maturità 2020. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina è intervenuta nella giornata di oggi per fare ulteriore chiarezza su come sarà l’inedito Esame di Stato ai tempi del Coronavirus, confermando come data di inizio il prossimo 17 giugno. La Azzolina ha anche annunciato il modo in cui cambierà il calcolo dei crediti, come riferisce Repubblica: “L’esame rappresenta la conclusione di un percorso”, ha detto la ministra. “Per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c’erano gli altri 60 legati alle prove. Ora deve essere valorizzato il percorso di studi di più: quel 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova orale”, ha spiegato. A suo dire, si tratterà di “un giusto riconoscimento all’impegno”. Ma come sarà il nuovo esame di Maturità 2020? Intanto, come ormai abbiamo ampiamente compreso sarà costituito solo dalla prova orale e stando a quanto riferito dalla Azzolin in una intervista a Skuola.net, “partirà da un argomento che non sarà una tesina ma un argomento scelto con i loro professori. Si parte da un argomento di indirizzo”.

MATURITÀ 2020 AL VIA IL 17 GIUGNO: PROVA ORALE E PUNTEGGIO

La ministra Azzolina, oltre a confermare la data di partenza della Maturità 2020 ha anche spiegato che “L’esame di Stato non è un interrogatorio, ma l’apice di un percorso, non può riguardare quanto non è stato fatto”. Dunque, come evidenziato dalla ministra, sarà lo studente a scegliere da cosa partirà il suo orale tra gli argomenti a scelta sulla materia di indirizzo (greco e latino, matematica e fisica, lingue straniere) che lo studente avrà concordato prima con i suoi professori, che sono i 6 commissari che li giudicheranno. La seconda parte del colloquio prevedrà anche un intervento sull’emergenza coronavirus: “Vorrei che i professori ascoltassero quello che i ragazzi hanno da dire su questi mesi che hanno passato chiusi in casa”, ha detto la Azzolina. Adesso, come spiega Orizzontescuola.it, si attende nelle prossime ore l’ordinanza ministeriale che andrà a disciplinare i vari aspetti di questa inedita versione degli esami di Maturità a partire dall’assegnazione del punteggio che riguarderà la prova unica, ovvero il maxi orale. resta infatti l’incognita legata alla ripartizione dei 100 punti tra gli unici due elementi rimasti all’interno dell’Esame di Stato, ovvero i crediti scolastici degli ultimi tre anni di superiori e l’orale. I criteri di assegnazione dei punteggi sono destinati inevitabilmente ad essere rivisti.



