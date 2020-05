Maturità 2020, bozza ordinanza/ Tutti ammessi e prova orale: i crediti…

Pubblicità

Maturità 2020 sempre più vicina, poche ore fa è stata resa nota la bozza dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione su crediti, tesina e dettagli dell’Esame di Stato. Come evidenziano i colleghi di Repubblica, dopo la presentazione del testo ai sindacati, manca solo il passaggio al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Ma come la maturità “rivisitata” a causa dell’emergenza coronavirus? Esami al via dalle ore 8.30 del 17 giugno 2020: la durata è di 60 minuti.

Una delle grandi novità è che saranno ammessi tutti: statistiche alla mano, ogni anno almeno il 4% degli studenti non viene ammesso. Come vi abbiamo raccontato, i commissari saranno tutti interni, ad esclusione del presidente, che sarà un esterno. La prova è orale in presenza, a meno che le condizioni non lo consentano: in tal caso è prevista la modalità telematica, già programmata per candidati degenti in luoghi di cura, ospedali o impossibilitati a lasciare il domicilio.

MATURITA’ 2020, BOZZA ORDINANZA MINISTERIALE

Per quanto concerne i crediti, verranno attribuiti fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il colloquio varrà 40 punti e partirà dalla tesina, per poi continuare sulle materie previste, dalla lettura italiana alle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. Per quanto riguarda gli studenti dei licei musicali e coreutici, è prevista anche una parte performativa individuale a scelta del candidato (durata massima di 10 minuti). Ricordiamo inoltre che la commissione avrà la possibilità di integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti e attribuire il 100 e lode.

Per quanto riguarda la tesina, verterà sulle materie del secondo scritto: latino e greco per i classici, matematica e fisica per gli scientifici. L’argomento, evidenzia l’ordinanza ministeriale, sarà assegnato entro l’1 giugno 2020. I maturandi dovranno far pervenire il testo alla commissione per posta elettronica entro il 13 giugno 2020.



