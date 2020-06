Maturità 2020: domani la prova orale/ Regole Esame di Stato Miur: misure anti-Covi

Di certo la Maturità 2020 non si è mai vista così: un Esame di Stato senza prove scritte, con un’unica maxi-prova orale che implementi tutto il programma del quinto anno, con tanto di tesina “concordata” con i commissari interni e con un solo membro esterno, il presidente di commissione. Con la riunione plenaria di ieri le circa 13mila commissioni d’Esame sparse per il Paese hanno elaborato tutti i calendari dei colloqui orali che cominceranno domani 17 giugno 2020 ma soprattutto hanno esteso e normato tutte le varie misure di sicurezza anti-Covid e le modalità con cui si svolgerà quest’anno la particolarissima Maturità 2020. Maxi orale da un’ora, suddiviso in 5 punti (tesina, discussione interdisciplinare, relazione alternanza scuola-lavoro, analisi testo italiano, domande su Costituzione e civiltà) con 40 punti massimi da guadagnare, con i crediti del triennio che invece andranno a completare i rimanenti 60 punti per il 100 finale.

«Voglio ringraziare tutti i commissari e presidenti di commissione che accompagneranno i maturandi in queste giornate. Resto convinta che fosse giusto mantenere gli Esami, farli in presenza e in sicurezza. Perché con il secondo ciclo si chiude un lungo percorso di studi e l’Esame è uno snodo verso la vita da adulti. Era giusto far vivere questo passaggio agli studenti. Oggi la scuola comincia a ripopolarsi. È un primo segnale di ritorno alla normalità. Ora lavoriamo per settembre con l’obiettivo di riportare tutti in classe», è il messaggio lanciato ieri dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, a corredo di un breve video di presentazione per l’Esame di Maturità 2020. Non sarà certo semplice visti i tanti stravolgimenti ma resta un iniziale ritorno alla “normalità” che gli studenti e i docenti chiedevano ormai da tempo dopo gli oltre 3 mesi di lockdown.

Questo è stato un anno scolastico davvero particolare.

Abbiamo dovuto lasciare le nostre aule e fare lezione da casa, ma la scuola non si è mai fermata e ora riapre per un momento importante: la #MaturitàVentiVenti. Buona ripartenza a tutte e a tutti!#LaScuolaNonSiFerma pic.twitter.com/WR3CPBIsVj — MI Social (@MIsocialTW) June 15, 2020

LE REGOLE ANTI-COVID PER L’ESAME DI MATURITÀ

Sarà Maturità 2020 in presenza ma non per questo saranno evitate le regole e misure anti-coronavirus partorire dal Cts assieme al Miur: sono ben 8 i punti nodali degli “Esami in Sicurezza”, ovvero le regole per i candidati che si apprestano da domani a sostenere la prova orale nonché unica di questo Esame di Maturità post-pandemia. Sarà permesso l’arrivo e ingresso in scuola solo tramite un’autocertificazione sullo stato di salute (anche per il proprio accompagnatore, solo 1 consentito): in mancanza (per stato di salute non idoneo e qualsivoglia altro motivo) la commissione esaminatrice proverà a programmar fil recupero della prova orale. Secondo punto del piano anti-Covid è ovviamente la mascherina da inossare obbligatoriamente tanto per gli studenti quanto per i docenti, salvo potersela togliere solo una volta seduti durante il colloquio orale mantenendo sempre una distanza di 2 metri dai commissari.

All’interno della scuola si troveranno gli appositi dispenser per gel igienizzante da utilizzare prima di entrare all’esame di maturità: quarto punto legato all’accompagnatore che dovrà seguire le regole del distanziamento con mascherina e autocertificazione sullo stato di salute. 5° la distanza da tenere sempre di almeno due metri dai commissari e altri utenti presenti all’interno dell’istituto: al sesto punto troviamo ovviamente l’accesso particolare che sarà segnalato nell’ingresso prima dell’esame di Stato. Per l’uscita bisogna liberare il più presto possibile i locali scolastici per evitare assembramenti al termine del colloquio e da ultimo, la responsabilità: scrive il Miur «ricorda che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti».

I CONSIGLI DEI PRESIDI

Entrando invece nello specifico della prova di domani, il presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma e del Lazio Mario Rusconi al Messaggero riporta l’attenzione sul contenuto della maxi prova orale: «non sottovalutare questo esame di maturità. Sento spesso parlare di un esame semplice, in formato ridotto. Non è così, anzi potrebbe rivelarsi molto insidioso. Con una sola prova, infatti, il candidato deve dimostrare la sua maturità a 360 gradi: ci sono ragazzi emotivi, che sentono l’ansia dell’esame e rischiano di far prevalere la paura. Anche per questo è stato deciso di formare commissioni interne, con i docenti che conoscono bene i candidati e non si fanno ingannare da un attacco di ansia del ragazzo che hanno di fronte. Non dimentichiamo che questi studenti non conoscono la prova, non è quella a cui sono abituati da anni tra scritti e orale».

Dall’autocertificazione alle indicazioni per evitare assembramenti. Ecco tutte le regole per i candidati per svolgere gli esami in sicurezza! #LaScuolaNonSiFerma #MaturitàVentiVenti 👇 pic.twitter.com/MZ7yUjxaxK — MI Social (@MIsocialTW) June 15, 2020





