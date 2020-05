MATURITA’ 2020, ECCO LE INDICAZIONI/ Distanze a 2 metri, mascherine sì, guanti no

Pubblicità

Sono arrivate le linee guida per la Maturità 2020 del comitato tecnico scientifico per sostenere l’orale, dal 17 giugno, in presenza, un protocollo ritenuto indispensabile dalla Ministra Azzolina. Gli accorgimenti presi saranno importanti, vista l’evenienza del tutto eccezionale della pandemia da covid-19 che ha messo in pericolo la possibilità stessa che l’esame potesse svolgersi. Confermati gli ingressi scaglionati, con i candidati che dovranno presentarsi a scuola solo 15 minuti prima dell’orario di convocazione, senza produrre assembramenti. Ci sarà una massiccia sanificazione delle aule, mentre commissari, professori e studenti avranno l’obbligo di indossare la mascherina all’interno dell’istituto, ma le mascherine non saranno obbligatorie durante il colloquio, in cui professori e studenti dovranno mantenere una distanza di sicurezza di due metri. Il protocollo è stato definito dal Ministero dell’Istruzione come “stringente, dettagliato e prescrittivo a garanzia della salute di tutto il personale coinvolto“.

Pubblicità

MATURITA’ 2020, LE MISURE PER LA SANIFICAZIONE

Le misure decise dal Comitato tecnico scientifico saranno valide tutto lo svolgimento dell’esame, a partire dalla pulizia delle aule che dovrà essere effettuata ogni singolo giorno. Non si tratterà però della cosiddetta “sanificazione” come quella imposta negli esercizi commerciali, nelle linee guida si legge che: “la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici nei locali è una misura sufficiente“. Importante sarà il posizionamento di banchi e cattedre, i due metri di distanza tra le persone presenti in aula dovranno essere tassativamente rispettati.

Obbligatorio come detto l’uso delle mascherine ma non quello dei guanti: dovranno essere posizionati dei dispenser agli ingressi con prodotti igienizzanti per la pulizia delle mani. Le mascherine dovranno essere indossate “per l’intera permanenza nei locali scolastici“, si legge nella proposta delle misure organizzative, con l’eccezione del momento del colloquio. Ciascun commissario dovrà dichiarare di non avere sintomi o febbre superiore ai 37.5 gradi nel giorno dell’avvio delle procedure d’esame, né di essere stato sottoposto a misure di quarantena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA