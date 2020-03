Maturità 2020 “light” per Coronavirus?/ Solo commissari interni e stop a…

L’emergenza Coronavirus in Italia continua a tenere banco giorno dopo giorno (non potrebbe essere altrimenti, considerata la gravità della situazione) e, di pari passo, sono all’incirca 500mila gli studenti che attendono di ricevere lumi e indicazioni ufficiali circa lo svolgimento dell’esame di maturità nel mese di giugno 2020. Un vero e proprio enigma finora irrisolto, se si escludono alcune ipotesi formulate ma che, ad oggi, non hanno trovato conferma. Tuttavia, nel pomeriggio il ministro Lucia Azzolina prenderà la parola in Senato proprio per parlare delle modalità di conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, che sarà in ogni caso valido per tutti malgrado la probabile impossibilità di raggiungere i duecento giorni di lezione previsti dalla legge. Due gli scenari possibili per il ritorno sui banchi: aule riaperte a partire dalla prima decade di maggio (ma tutto dipenderà dall’andamento dell’epidemia) oppure sosta prolungata sino a settembre, quando comincerà direttamente l’annata seguente e – si spera – il Covid-19 sarà un ricordo lontano.

MATURITÀ 2020: SOLO COMMISSARI INTERNI?

Per quanto concerne, invece, l’esame di Stato, noto anche come maturità, il ministro Azzolina ha dichiarato già nei giorni scorsi che si svolgerà regolarmente e sarà serio, anche se, presumibilmente, risulterà “alleggerito” e dunque più “light” agli occhi dei maturandi. In particolare, si viaggia a passo spedito verso l’istituzione di commissioni composte da soli membri interni (6 su 6, mentre normalmente consta di 3 interni e 3 esterni), eccezion fatta per il presidente, che sarà comunque esterno. Un dettaglio non di poco conto per i candidati, che potrebbero ritrovarsi a essere giudicati dalle persone che ne hanno seguito il percorso scolastico e di crescita per cinque anni o che, comunque, conoscono da più tempo. Si parla anche di un possibile stop dell’alternanza scuola-lavoro come requisito d’accesso all’esame, visto e considerato lo stop imposto alle attività non essenziali da parte del Governo Conte e ribadito a suon di decreti della presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, per quanto concerne la prova Invalsi, questa potrebbe addirittura essere slegata dalla maturità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA