Maturità 2021, da oggi Esame di Stato al via/ Unica prova orale: come funziona e voto

«Non sarà una Maturità di serie B»: con questa promessa ieri il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, durante il videoforum di Repubblica, ha dato il via all’Esame di Stato 2021, l’ultimo (si spera) sotto il ‘regime’ dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Stamattina alle ore 8.30 via libera ai primi colloqui orali, per il secondo anno consecutivo l’unica vera prova prevista dall’Esame di Maturità Miur: sospese ancora le prove scritte (tema e Seconda Prova), mentre maggiore valenza avrà l’elaborato con cui ogni studente comincerà il colloquio con la commissione (6 docenti interni, esterno il presidente).

SCUOLA/ Bianchi e la “maturità light”, l’Italia burocratica dice no

Sono oltre 540mila gli studenti che intraprendono da oggi fino al 30 giugno gli Esami di Stato 2021, con il Ministro Bianchi che ieri ha ribadito l’unica sostanziale novità di quest’anno rispetto alla prima Maturità “Covid” del 2020: «i ragazzi – ha spiegato il n.1 del Miur – hanno scelto di sviluppare nell’elaborato le tematiche svolte in questo anno. Si tratta di una tesi da discutere. Il fatto che devi imparare a scrivere una cosa per un mese e dibatterla, affrontarla, io trovo che sia entusiasmante. Ho trovato i ragazzi entusiasti e non vogliono essere trattati di serie B. Hanno affrontato una prova durissima, hanno tenuto, stanno mostrando grande maturità, se ne ricorderanno in modo positivo».

SCUOLA/ Oltre il "piano estate" c'è settembre: come tornare in aula in sicurezza?

COME SI STRUTTURA IL COLLOQUIO ORALE

Il colloquio di Maturità – chiamato anche “maxi orale” – vedrà una discussione iniziale sull’elaborato sviluppato in forma scritta dagli studenti maturandi, il cui argomento è stato assegnato entro lo scorso 30 aprile. L’elaborato è stato assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, con anche la possibilità di essere integrate con apporti di altre discipline, oppure esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. Dopo la discussione dell’elaborato, la prova orale prosegue con la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana (in sostituzione della prima prova del “normale” Esame di Maturità): vi sarà un’analisi dei materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) messi a disposizione dalla commissione, con conseguente trattazione-legami con altre discipline. Infine, il candidato esporrà la propria esperienza nei PCTO oltre alle diverse competenze imparate nell’ambito dell’Educazione Civica: la maxi-prova orale durerà circa 60 minuti, non di più.

Scuola, Bianchi "Spero in ok Ema a vaccino dai 12 anni"/ "Maturità? Nessun classismo"

VOTO DI MATURITÀ: COME CALCOLARLO

Particolarità dell’Esame di Maturità 2021 sarà poi il calcolo del voto finale, frutto di un complesso mix tra i crediti formativi del triennio e la prova orale, il tutto “adeguato” alle necessarie regole anti-Covid che hanno modificato il percorso formativo dello studente negli ultimi due anni scolastici. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti: fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con la prova orale verranno assegnati fino a 40 punti: infine, la valutazione finale sarà espressa in centesimi e sarà possibile ottenere la lode (con extra bonus di 5 punti a discrezione della commissione d’esame). Durante i colloqui i docenti e il Presidente potranno consultare il “curriculum dello studente”, che fa il suo esordio per la prima volta alla Maturità 2021: comprende il percorso scolastico ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali. Non avrà alcuna incidenza sul voto finale, ma comunque il curriculum sarà allegato al diploma. Ricordiamo infine che il numero di candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a 5 per giornata; l’ordine di convocazione dei candidati sarà secondo la lettera alfabetica stabilita in base al sorteggio dalle singole commissioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA