MATURITÀ 2021, ESAME DI STATO IN DIRETTA/ Maxi orale, colloquio e calcolo del voto

Tanti coloro che hanno espresso il proprio pensiero in vista dell’avvio della maturità 2021, scattata ieri con l’esame di stato nella formula “covid” del maxi orale. Fra questi anche la dottoressa Monica Galloni, preside di uno dei licei scientifici più prestigiosi di Roma, leggasi il Righi. Parlando con l’Adnkronos ha spiegato: “Si tratta di capire quali sono i ruoli. I protagonisti devono essere i ragazzi, non i professori che devono interloquire con i ragazzi, non riesaminarli ancora dopo lo scrutinio fatto nei giorni scorsi”. Monica Galloni si dice “sempre dalla parte degli studenti” per poi aggiungere che: “gli esami si fanno per valorizzare i ragazzi. I candidati non vanno interrogati ma ascoltati in un colloquio, non certo un soliloquio, con insegnanti che non necessariamente devono dire qualcosa”.

SCUOLA/ Davvero ci basta riaprire per tornare in relazione con gli altri?

Ovviamente non bisognerà dimenticarsi della pandemia ma… “Se ne tenga assolutamente conto, anche se senza esagerare. Non siamo così sicuri che sarebbero andati allo stesso modo”. La preside del Righi ha fatto anche chiarezza in merito al voto della maturità 2021: “Il calcolo del voto è matematico. Il punteggio è la somma del credito, con i punti del voto orale attribuito su cinque indicatori complessi, in base ai quali il candidato deve dimostrare di aver maturato i contenuti, deve manifestare la competenza”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Maturità 2021, diretta esame di stato/ Fra maxi orale, tesina, e voto: come funziona

MATURITÀ 2021, DIRETTA MAXI ORALE ESAME DI STATO, COME FUNZIONA? CURIOSITÀ E VOTO

Secondo giorno di esami di maturità 2021, il maxi orale che durerà un’ora e che andrà a sostituire la vecchia formula causa pandemia di covid. Dopo le prime interrogazioni di ieri, si proseguirà anche quest’oggi, con cinque alunni per ogni istituto fino ad esaurire il gruppo dei 540mila. L’agenzia Ansa ha pubblicato alcune curiosità, come ad esempio il fatto che un ragazzo su cinque ha deciso di portare un portafortuna con se, mentre uno su tre si sta scoprendo spirituale e di fatto cercherà l’aiuto “dall’alto”, facendo delle preghiere o magari dei “fioretti”, ovvero, rinunciando a qualcosa a cui tiene pur di passare l’esame.

MATURITÀ 2021/ Un'altra occasione mancata di noi adulti incapaci di rischiare

All’esame la maggior parte si recherà in solitaria, senza alcun accompagnatore, ma torniamo ai portafortuna, che come da sondaggio elaborato da Skuola.net su 2.500 diplomandi circa, il 36% ha deciso di indossare un accessorio, come ad esempio bracciali, anelli e collane. Il 13%, invece, porterà con se un santino (quindi l’immagine di un santo), mentre il 12% darà vita ad una serie di gesti e di sequenze che in passato gli hanno già portato fortuna.

MATURITA’ 2021 IN DIRETTA: IL 46% DEGLI STUDENTI ANDRA’ AGLI ESAMI ACCOMPAGNATO