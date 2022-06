Maturità 2022, come prepararsi agli orali/ Guida colloquio: cosa ripassare, consigli

COME PREPARARSI AGLI ORALI MATURITÀ 2022: CONSIGLI UTILI

Come prepararsi agli orali della Maturità 2022? Un quesito indubbiamente non inedito per le migliaia di maturandi impegnate in questi giorni nello svolgimento degli esami di Stato, ma che comunque necessita di risposte. Partiamo da quanto scrive il Miur: il colloquio che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di educazione civica. Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Agli orali della Maturità 2022, la Commissione sarà composta da sei commissari interni e da un presidente esterno. La valutazione finale sarà espressa in centesimi: al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti e al colloquio se ne potranno ottenere fino a 25. Inoltre, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio (per positività al Coronavirus, ad esempio) , condizione che andrà, comunque, documentata.

MATURITÀ 2022: COME PREPARARSI AGLI ORALI?

Entriamo ora nel dettaglio, provando a fornirvi alcuni nostri consigli per arrivare preparati agli orali della Maturità 2022. In primis, è bene stilare un elenco degli argomenti da ripassare e creare una road map, ossia una tabella di marcia da osservare giorno dopo giorno, utilizzando peraltro schemi, riassunti e mappe concettuali. Interessante può essere anche assistere agli orali dei propri compagni di classe, “studiando il nemico” dal vivo e provando a capire quali sono le domande preferite dalla Commissione, pur variando di candidato in candidato. Un altro step utile consiste nel prepararsi agli esami con i compagni, confrontandosi e interrogandosi a vicenda e tenendo pronto un argomento a piacere.

Infine, è bene riposarsi il giorno prima degli orali della Maturità 2022: ormai quel che è fatto è fatto ed è controproducente aggiungere adrenalina alla tensione che già si sperimenta prima del colloquio. Durante la prova è bene trasmettere sicurezza e mantenere un tono di voce alto, altrimenti i professori potrebbero scambiarlo per un segno di scarsa preparazione. È opportuno scandire bene le parole per conferire maggior autorevolezza a ciò che si sta dicendo e alla propria figura di studente preparato.











