Maturità 2022, domani Prima Prova/ Diretta Esame di Stato: tracce, cosa ripassare

Scatta domani la Prima Prova dell’Esame di Stato 2021-2022, la fantomatica Maturità 2022 da tempo attesa in quanto la prima dopo l’emergenza pandemia che ha di fatto annullato le prove scritte dopo il 2020.

La lunga diretta che porterà alla mitica “notte prima degli esami” di Maturità 2022 potrete seguirla su questi canali, in attesa della “direttona” vera e propria in arrivo domani mattina all’alba con tutte le ultime notizie sulla prima prova della Maturità 2022, sul tema d’italiano, di fatto l’unica prova scritta rimasta nazionale dopo l’ordinanza del Miur sugli Esami di Stato 2022. Dalle 8.30 il via alle 6 ore di tempo max per scrivere una traccia delle 7 inserite nelle 3 diverse tipologie: per la Maturità 2022 sono attesi sui banchi domani mattina 539.678 studenti e studentesse. Di questi, ben 262.327 in Licei, 167.718 in Istituti Tecnici e i restano 92.828 in Istituti Professionali. Ricordiamo che ogni commissione d’esame che i ragazzi troveranno domani mattina sarà composta da tutti docenti interni, ad eccezione del Presidente di commissione che invece è esterno: se ancora non avete dato un’occhiata alla vostra commissione, cari maturandi (o amici di, o genitori di) eccovi il link giusto per la ricerca Miur.

TIPOLOGIE TEMA PRIMA PROVA: LE TRACCE PER LA MATURITÀ 2022

Dopo mesi di preparazione e settimane di “toto-tracce” per capire quali saranno gli argomenti delle 7 tracce in Prima Prova (tema d’italiano), ecco che domani ogni ultimo “dubbio” verrà sciolto con la consegna delle tre tipologie di Prima Prova (A, B, C) dalle quali i maturandi dovranno scegliere una sola tracce da svolgere in massimo 6 ore.

La Prima Prova della Maturità 2022 consiste, come ribadito dal regolamento del Miur, in tre tipi di tipologia: Tipologia A, analisi e interpretazione del testo letterario (2 tracce); Tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo (3 tracce, di cui una di ambito storico); Tipologia C, riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità (2 tracce). Dagli anniversari “in cifra tonda” che cadono in questo 2022 alle tematiche di più stretta attualità, passando per gli autori della Letteratura Italiana che entreranno nelle due tracce della Tipologia A (di norma, una poesia e un brando i prosa): in questa vasta risma la commissione di Maturità Miur 2022 ha opzionato nelle scorse settimane titoli e materiale che gli studenti troveranno domani in consegna. Come ha spiegato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in sede di presentazione, «Le tracce ci sono, io le so. Ma non dico nulla. Le tracce sono tutte bellissime. Avrete modo di mettervi lì e di ragionarci su. Ma prendetele anche con entusiasmo: la maturità è un passaggio che vi ricorderete tutta la vita ma probabilmente vi dimenticherete le tracce».

LA LUNGA NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI DI MATURITÀ 2022: COSA RIPASSARE PER LA PRIMA PROVA

Ora però il pensiero e l’ansia di mezzo milione di maturandi è tutta rivolta alla “notte prima degli esami” che segna, come da tradizione, il passaggio alla “vita adulta”: il “rito” di conclusione della scuola e di inizio degli “esami” ha segnato migliaia di generazioni e continuerà a farlo anche in questo 2022, finalmente dopo due anni di Maturità “ridotta”.

Passarla da soli o insieme, a ripassare o a divertirsi, a concentrarsi o a svagarsi: la notte prima della Maturità è un connubio di ansie e scaramanzie che nell’epoca dei social non possono che essere aumentate a dismisura tra i giovanissimi. Il “consiglio” perfetto non esiste (se non ascoltare e cantare a squarcia gola il capolavoro di Antonello Venditti, ndr) ma se proprio volete davvero passare la notte per l’ultimo ripasso in extremis il consiglio è ridurre gli sforzi solo su una parte della materia Letteratura: se avete deciso di propendere domani per l’Analisi del Testo, il ripasso giusto è quello degli autori dall’Unità d’Italia fino al Novecento. Se invece vi concentrerete su Tipologia B e C allora il ripasso potrebbe essere orientato sulle tematiche toccate durante l’anno per quanto riguarda la Letteratura e i possibili collegamenti con Storia, Arte e Filosofia, normalmente materiale decisivo nei vari documenti in allegato ai titoli delle 5 tracce a disposizione (2 sono per la Tipologia A, ndr). Per il resto, ricordatevi solo questo: «Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni; Notte di sogni, di coppe e di campioni; Notte di lacrime e preghiere; La matematica non sarà mai il mio mestiere!».

