Maturità 2022, nomi dei presidenti di commissione/ Elenchi e informazioni

I nomi e gli elenchi dei presidenti di commissione dell’esame di maturità 2022 sono stati svelati sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dove è già possibile osservare i nominativi dei presidenti (i soli membri esterni) che compongono la commissione per l’esame di Stato. Come puntualizza “Orizzonte Scuola”, il presidente della Commissione garantisce la correttezza di tutte le operazioni d’esame e il rispetto della relativa normativa vigente, promuove un clima di serenità all’interno della commissione e nel corso dei colloqui e svolge quella funzione di terzietà necessaria a garantire l’oggettività della valutazione degli studenti.

La commissione per l’esame di maturità è “presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica ed è composta da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. Il presidente – uno ogni due classi, unico per due sottocommissioni – è nominato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe”.

ESAME MATURITÀ 2022, I NOMI DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE: CHI SONO

Sempre citando “Orizzonte Scuola”, per ciò che concerne l’esame di maturità 2022 rammentiamo che possono non accettare la nomina a presidenti di commissione tutti i docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992. Inoltre, “è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno”.

Per quanto attiene alle funzioni, i presidenti di commissione della maturità 2022 hanno l’obbligo di: orientare la commissione verso scelte corrette sul piano pedagogico, metodologico e della valutazione; promuovere un clima di serenità e collaborazione tra membri interni ed esterni; garantire la correttezza delle procedure; essere presente nelle operazioni collegiali. I commissari correggono le prove d’esame scritte e attribuiscono collegialmente i punteggi, preparano la seconda prova scritta, gestiscono lo svolgimento dei colloqui e svolgono gli scrutini finali e sottoscrivono i verbali relativi alle procedure d’esame.

CLICCA QUI PER LEGGERE I NOMI DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE DELLA MATURITÀ 2022











