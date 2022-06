MATURITÀ 2022, TRACCE PRIMA PROVA/ Tipologia A, B e C: da Verga all’Ucraina

MATURITÀ 2022: LE POSSIBILI TRACCE

Mancano pochissime ore e più di 500 mila studenti si troveranno ad affrontare la temuta prima prova di maturità, che come di consueto è dedicata all’italiano. Fino a pochi minuti prima di entrare in aula, gli studenti cercheranno informazioni sulle possibili tracce delle varie tipologie, A, B e C. Le indiscrezioni ci parlano della possibilità che l’analisi del testo sia dedicata a Verga, a 100 anni dalla morte. Altri nomi che sono saltati in queste ore sono quelli di Pasolini o di Cesare Beccaria. Passando al tema di attualità, è difficile non pensare alla guerra in Ucraina. Il Ministero dell’Istruzione avrà voluto in qualche modo inserire quanto sta accadendo alle porte dell’Europa nell’esame di Stato? Possibile, secondo molti, che una delle prove sia dedicata a Falcone e Borsellino a 30 anni dalle stragi di mafia che portarono alla loro uccisione. (agg. JC)

MATURITÀ 2022, QUALI SONO TRACCE DELLA PRIMA PROVA: COME FUNZIONA E I RUMOR

La Prima Prova della Maturità 2022 si svolgerà quest’oggi, mercoledì 22 giugno, per cui tra poco i maturandi d’Italia si ritroveranno a scoprire finalmente quali sono le tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione in questa annata in cui tutto sembra quasi tornato alla normalità dopo gli stravolgimenti dettati negli scorsi anni dalla pandemia di Covid-19. La prova sarà uguale per tutti gli indirizzi scolastici. I rumor su quali siano le possibili tracce per ciascuna tipologia, li trovate nei nostri precedenti articoli (1 – 2 – 3 – 4 – 5)

Dopo avere effettuato l’appello, saranno i professori ad aprire i plichi contenenti le tracce e a distribuirli agli studenti. In totale le tracce proposte saranno 7 suddivise in 3 tipologie di esame. Tra queste i candidati potranno scegliere in base alla propria preparazione oppure ai propri interessi. La prova durerà al massimo 6 ore, ma dopo che ne saranno trascorse almeno 3 i candidati che hanno finito il proprio tema potranno consegnarlo alla Commissione ed andare via. Il loro unico “alleato”, durante la scrittura, sarà il dizionario di lingua italiana.

PRIMA PROVA MATURITÀ 2022: LE TRE TIPOLOGIE DI TRACCE

Le tipologie di tracce della Prima Prova della Maturità 2022 saranno dunque tre. La Tipologia A è l’analisi del testo (2 tracce) e consiste nell’esaminare un brano o una poesia di un autore italiano. La Tipologia B (3 tracce) è il testo argomentativo e propone un argomento centrale di ambito artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico o sociale accompagnato da un documento o da un estratto di un testo tramite cui successivamente si dovrà produrre un proprio elaborato. La Tipologia C (2 tracce) è il tema d’attualità e comprende argomenti vicini alle esperienze personali degli studenti su cui discutere.

PRIMA PROVA MATURITÀ 2022: IL VOTO

Il voto della Prima Prova della Maturità 2022 dipende da come la Commissione valuterà le capacità di espressione linguistica del candidato (la correttezza grammaticale e sintattica dell’elaborato); dalle capacità logiche (il comunicare i pensieri in modo chiaro e coerente); dalle capacità critiche e di giudizio; dalle conoscenze pregresse utilizzate per la produzione del testo.

La valutazione verrà assegnata in quindicesimi. Il punteggio da 1 a 15 del tema si aggiungerà poi a quello della Seconda Prova (di massimo 10 punti) e a quello del colloquio orale (di massimo 25 punti) per andare a comporre, insieme ai crediti formativi ottenuti durante il triennio, il voto di maturità finale.

