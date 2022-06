Maturità 2022, regole covid/ Mascherine solo consigliate, studenti positivi…

E’ stato definitivamente eliminato l’obbligo di mascherine agli esami di maturità 2022. Il dispositivo di protezione individuale sarà solo raccomandato di conseguenza gli studenti che vorranno indossarlo potranno farlo liberamente, così come si potrà decidere di non metterla. La decisione è giunta nella giornata di ieri da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e del presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro di conseguenza la mascherina, sia durante gli scritti dell’esame di maturità 2022, sia durante gli orali, non sarà più obbligatoria come invece stabilito in presidenza.

A questo punto, affinchè il tutto venga ufficializzato, serve una norma ad hoc e se ne occuperà nella giornata di domani, mercoledì 15 giugno 2022, il consiglio del ministri. Dopo di che le indicazioni verranno comunicate a scuole e presidi tramite apposita circolare, e l’iter sarà completo. La norma vale anche per l’esame di terza media, ma come sottolinea il Corriere della Sera, quando troverà applicazione la maggior parte degli studenti avrà già svolto l’esame.

MATURITA’ 2022, REGOLE SANITARIE: IN CASO DI POSITIVITÀ BISOGNA CONTATTARE LA SCUOLA

Oltre alle nuove regole sui dispositivi di protezione individuale, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere in vista della maturità 2022 che scatterà per tutti il prossimo 22 giugno alle ore 8:30 con la classica prova di italiano. Non servirà alcun tampone ne tanto meno dei test per accedere all’esame. Solamente se qualcuno è risultato positivo pochi giorni prima della maturità 2022, dovrà dimostrare di essere negativo con apposito tampone molecolare.

Non è necessario nemmeno il green pass per accedere alla scuola, così come non servono tamponi ne vari test, ad eccezione, come detto sopra, di chi ha avuto il covid nei giorni precedenti la maturità. Qualora un maturando sia positivo deve mettersi subito in contatto con la scuola allegando l’esito del tampone negativo giustificando l’assenza e chiedendo di poter accedere alla prova suppletiva che si svolgerà a luglio. Se infine uno studente è positivo in occasione dell’orale potrà svolgere lo stesso in dad, da casa.

