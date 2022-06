Maturità 2022 toto-tracce prima prova/ Ultime notizie: quali autori e possibili temi

TRACCE MATURITÀ 2022: IPOTESI PER PRIMA PROVA

Esami di Stato alle porte: la Maturità 2022 sta per cominciare. La prima prova scritta è prevista il 22 giugno, quindi queste sono ore preziose non solo per prepararsi, ma per il toto-tracce. Tra indiscrezioni e ipotesi, si cerca di farsi un’idea dei possibili autori che ci si potrebbe ritrovare nelle tracce, dall’analisi del testo alla poesia, senza dimenticare l’attualità. Una delle tracce più probabili è sicuramente il tema d’attualità legato alla pandemia, visto che a novembre il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi aveva assicurato di avere in mente una Maturità 2022 che faccia tesoro di tutto quello che abbiamo vissuto finora. Quindi, si può ipotizzare una traccia sul Covid. Da valutare però in quale sfumatura: effetti psicologici della pandemia sui giovani e ritorno alla normalità sono due esempi dei possibili punti di partenza.

Per l’attualità i possibili temi finiti nel toto-tracce della Maturità 2022 sono le tensioni internazionali (non solo tra Russia e Ucraina, ma anche il ritorno dei talebani in Afghanistan), la guerra fredda, diritti umani e rifugiati, l’elezione del Presidente della Repubblica, le Olimpiadi invernali, che consente una riflessione sullo sport e il suo valore nella società contemporanea, ma anche una riflessione sulle polemiche nello scenario geopolitica, come nel caso delle Olimpiadi di Pechino 2022. C’è poi la salute mentale, la sicurezza sul lavoro e le “morti bianche”.

TRACCE MATURITÀ 2022: TEMI, AUTORI E LE ESCLUSIONI

Ma il toto-tracce per la prima prova della Maturità 2022 annovera anche temi spinosi e delicati, come l’eutanasia e il testamento biologico, ambiente e fonti energetiche, la vita nello Spazio. L’attenzione è comprensibilmente rivolta agli autori, protagonisti delle tracce della prima prova. Quali sceglierà il Ministero dell’Istruzione? L’analisi del testo tiene inevitabilmente banco. Non dovrebbe mancare Dante, visto che a settembre sono cominciate le celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte. Inoltre, ricorrono i cento anni dalla morte di Giovanni Verga, altro autore che si studia in quinta superiore. Ma c’è anche Montale, per i 125 anni dalla sua nascita, mentre per Pascoli sono passati 110 anni dalla sua morte.

Inoltre, non compare tra le tracce di Maturità dal 1999. Anche per questo è protagonista del toto-tracce, anche per la Maturità 2022. C’è chi comunque preferisce fare il percorso inverso, cioè soffermarsi su quali tracce non usciranno nella prima prova della Maturità 2022. Questo è il caso di Studenti.it, che ha indicato una serie di argomenti che non dovrebbero essere oggetto della prima prova. Rivedendo le tracce del 2019, cita Ungaretti e Sciascia, protagonisti dell’analisi del testo, Novecento, futuro del patrimonio culturale e illusorietà del progresso tecnologico per la tipologia B, sport e storia e mafia e Dalla Chiesa per la tipologia C.











