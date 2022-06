Maturità 2022 toto-tracce Prima Prova/ Ultime notizie: Ungaretti e l’outsider Montale

TRACCE MATURITÀ 2022: VERSO LA PRIMA PROVA

Il countdown è cominciato per gli studenti dell’ultimo anno: la Maturità 2022 si avvicina. Al via il 22 giugno, quindi questi sono i giorni del toto-tracce, in cui si è a caccia di qualsiasi indizio utile per ipotizzare le scelte per la Prima Prova. Per ora il ministro si è limitato a dire che sono bellissime, non un grande aiuto da un punto di vista concreto… Nelle ultime ore ci siamo soffermati anche sulla tipologia A, quella dell’analisi del testo, anche perché gran parte dell’attesa si concentra spesso proprio sui protagonisti di questo tipo di prova. Visto che i “favoriti” sono ben noti, da Verga a D’Annunzio, passando per Manzoni e il “sempreverde” Pirandello, concentriamoci sulle possibili sorprese. Non è, infatti, da sottovalutare per gli Esami di Stato un esponente dell’ermetismo come Ungaretti. Ci riferiamo a Montale, che sta crescendo tra le toto-tracce della Maturità 2022.

Dunque, è “ufficialmente” tra i papabili per gli studenti, i quali sanno anche, soprattutto alla luce di quanto accaduto di recente, che le scelte del Ministero dell’Istruzione riguardo le tracce della Maturità possono ricadere su autori poco affrontati a scuola, se non “sconosciuti” per i programmi scolastici. Basti pensare a Magris e Caproni, rispettivamente nel 2013 e 2017, quando esisteva una sola traccia di analisi del testo per la Prima Prova degli Esami di Stato. Anche per questo orse i maturandi tengono aperta la porta al nome “alternativo” per la Maturità 2022: per il 42% degli studenti “interrogati” da Skuola.net, è molto probabile che accada, per il 33% è praticamente sicuro.

TRACCE MATURITÀ 2022: DOVE VENGONO PREPARATE

Parlando di toto-tracce per la Maturità 2022, sorge una domanda: ma dove si preparano? La risposta arriva dal Ministero dell’Istruzione, anche in virtù del fatto che negli ultimi tempi si è fatto più social per dialogare con gli studenti. In un reel pubblicato su Instagram ha svelato ai maturandi che esiste un luogo fisico in cui vengono ideate, scritte e poi trasmesse le tracce degli Esami di Stato. Dietro ognuna delle tracce, come quelle della Prima Prova, c’è il lavoro di un gruppo di esperti. Nel reel citato, la dottoressa Flaminia Giorda si fa strada nell’ufficio dove vengono sviluppate le tracce della Maturità 2022. Nel video si precisa che si tratta, però, di una operazione che richiede diversi mesi prima che si arrivi alla scelta finale, a quei plichi che restano custoditi proprio lì. Da quel laboratorio, infatti, le tracce verranno mandate a tutte le scuole italiane, che ne avranno accesso tramite una password. Ma è solo l’ultimo passaggio di mesi di lavoro sugli Esami di Stato, anche se ora è tutto digitalizzato rispetto a quando il lavoro veniva svolto in forma cartacea.

