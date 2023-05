Maturità 2023, presidenti commissione d’esame/ Ecco l’elenco dei professori scelti

Sono stati pubblicati nella giornata di ieri gli elenchi dei presidenti di commissione per la prova di maturità 2023 che si svolgerà al termine dell’anno scolastico in corso. La data è stata fissata dalla nota ministeriale n. 13461 del 24 aprile 2023. Come ufficializzato dal ministero dell’istruzione, l’esame di maturità tornerà finalmente come quello che si svolgeva prima della pandemia di covid, quindi quello che si è tenuto fino all’anno scolastico 2018-2019. Gli studenti dovranno affrontare due prove scritte nazionali oltre ad un colloquio. Inoltre, le prove invalsi torneranno ad essere requisito di ammissione: non inciderà il punteggio ottenuto bensì l’averle svolte o meno.

La commissione per l’esame di maturità 2023 sarà come da prassi mista, quindi un presidente esterno, tre membri interni e infine i tre professori esterni. Nella giornata di ieri, come ricorda Orizzontiscuola, sono stati resi noti i nomi dei presidenti che hanno potuto presentare la propria domanda per prendere parte alla commissione fino al 5 aprile 2023. “Ai sensi dell’art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell’art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l’Ufficio scolastico regionale è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione”. Gli elenchi dei presidenti sono stati elaborati dal sistema informativo e quindi trasmessi agli uffici scolastici regionale che poi hanno provveduto alla loro pubblicazione.

MATURITA’ 2023, PUBBLICATO L’ELENCO DEI PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME: IL LINK

Come specificato dalla nota n. 9260 ai sensi dell’art. 4, cc. 1 e 4, del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti di commissione vengono nominati dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale attingendo solamente dall’elenco regionale di modo da evitare spostamenti eccessivi.

Nel caso in cui l’elenco regionale fosse comunque esaurito, l’ufficio scolastico regionale può nominare il nome di un professore inserito non nell’elenco della regione, ma purchè appartenente alle categorie di cui all’art. 4, co. 2 del d.m. n. 183 del 2019. Per visionare l’elenco dei presidenti di commissione vi lasciamo il link preposto che trovate qui.

