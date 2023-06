Maturità 2023 prima prova, diretta Esame di Stato/ Tema italiano: tipologie, tracce e consigli (21 giugno)

PRIMA PROVA ESAME DI STATO, MATURITÀ 2023: ORARI E DIRETTA LIVE

Si parte! La lunga diretta live per la Maturità 2023 sta per cominciare, finalmente, dopo l’infinita “Notte prima degli Esami”: si ritorna alle origini, con la tradizionale Maturità pre-Covid, ergo con Prima e Seconda Prova nazionali ed uniche, a cui si aggiunge il colloquio orale. Stamattina alle ore 8.30 in tutte le classi quinte delle Superiori d’Italia scatta la Prima Prova della Maturità 2023 con il tema d’italiano, con il Ministero dell’Istruzione che propone in tutto 7 tracce divise in tre tipologie (A, B e C).

La “dead line” è fissata dal MIM (Ministero Istruzione e Merito) alle ore 8.30 con la comunicazione della “chiave digitale” che servirà ad aprire le singole buste inviate in forma digitale alle scuole di tutto lil Paese: a quel punto la Prima Prova in questa diretta Maturità 2023 prenderà il via, con le 7 tracce del tema di italiano con relativi titoli che verranno distribuiti ai candidati. Gli studenti avranno a disposizione massimo 6 ore per la produzione della Prima Prova e non dovranno dimenticarsi: penna, vocabolario, borraccia d’acqua, non portare fogli a protocollo (verranno consegnati dalla Commissione e saranno bollati), carta d’identità. Quest’anno sono in tutto 536.008 gli studenti coinvolti negli Esami di Stato 2023, di cui 521.015 candidati interni e 14.993 esterni: le commissioni (composte a metà da docenti esterni e metà insegnanti interni) sono in tutto 14000 per un totale di 27.895 classi. I maturandi sono infine divisi in 267.758 nei licei, 173.892 negli istituti tecnici e 94.358 negli istituti professionali.

DIRETTA MATURITÀ 2023, TIPOLOGIE PRIMA PROVA: LE 7 TRACCE PER IL TEMA D’ITALIANO

Una volta ricevuto il plico con le tracce delle tre tipologie della Prima Prova di Maturità 2023, gli studenti avranno dunque 6 ore di tempo per svolgere una delle 7 tracce disponibili. Come ribadito dal regolamento del Ministero, la Prima Prova consiste in tre tipologie di temi: Tipologia A, analisi e interpretazione del testo letterario (2 tracce); Tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo (3 tracce); Tipologia C, riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità (2 tracce).

Per l’analisi del testo le due tracce proposte sono di norma un brano di prosa e una poesia; per il testo argomentativo invece, i possibili ambiti potranno essere di carattere artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico; va tenuto conto che il Ministero, come già avvenuto lo scorso anno, garantisce che almeno una delle tre tracce della Tipologia B sarà obbligatoriamente di storia. Infine, la Tipologia C prevede due tracce legate all’attualità contestualizzate con il percorso di studi effettuato dai candidati. «Ci saranno tracce che presumeranno la lettura dei giornali o la lettura dei libri. Il mio invito ai ragazzi è a partecipare e a essere informati sulla vita pubblica e su ciò che accade nella società. Per essere cittadini consapevoli e, quindi, maturi, occorre leggere i libri, leggere i giornali, informarsi», lo ha detto il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel rispondere ai maturandi alla vigilia dell’Esame.

TEMA ITALIANO, PUNTEGGI E TOTO-TRACCE: DIRETTA ESAME DI MATURITÀ 2023

Per quanto riguarda infine il punteggio finale dell’Esame di Maturità 2023 come da tradizione concorrono i risultati della Prima Prova, della Seconda Prova (domani) e del colloquio orale: si torna anche qui al regolamento pre-Covid, ovvero il Decreto Legge 62/17 entrato in vigore dalla Maturità 2019. Il credito scolastico – ovvero il punteggio assegnato in base al rendimento scolastico durante il triennio – tornerà a valere 40 punti, rispetto ai 50 del 2022 e ai 60 del 2020 e 2021 (modifiche dovute all’emergenza pandemica).

Altri 60 punti sono conseguibili durante le fasi dell’Esame di Stato: 20 punti per la prima prova, 20 per la seconda e 20 per il colloquio orale. Il massimo punteggio finale rimarrà 100 punti su 100. La commissione può attribuire in maniera facoltativa 5 punti bonus ai candidati con le migliori performance, a condizione che abbiano ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti su 40 e un risultato nelle prove di esame pari a 50 punti su 60. Nel recente sondaggio lanciato da Skuola.net sul toto-tracce per l’Esame di Maturità 2023 – sentiti 1.500 ragazze e ragazzi che frequentano la quinta superiore – i pronostici per gli autori/argomenti della Prima Prova sono i seguenti: per il 46% dei maturandi il favorito assoluto per il tema di italiano resta Gabriele D’Annunzio; molto “attenzionati” anche autori come Verga e Manzoni (24%), specie quest’ultimo in quanto si celebrano nel 2023 i 150 anni dalla morte. Sugli autori del Novecento, prende quota anche Italo Svevo al 36%, mentre Pirandello scende al 27% con Calvino al 15% delle preferenze/pronostici. Sul fronte Poesia, il toto-analisi del testo vede spiccare Ungaretti al 20%, Pascoli e Montale al 15%. Per ricorrenze e anniversari da potenziale traccia per le tipologie B o C si prendono in considerazione: 80 anni dalla caduta del fascismo; 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana; 60 anni dal discorso in cui Martin Luther King; 70 anni dalla morte di Stalin; 10 anni dalla morte di Nelson Mandela e i 100 anni dalla nascita di Don Milani. Sull’attualità dominano invece le toto-tracce sulla guerra in Ucraina, l’intelligenza artificiale con ChatGPT, la morte della Regina Elisabetta e il dibattito sul Metaverso.











