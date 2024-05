Maturità 2024, presidenti commissioni d’esame da oggi 13 maggio/ Elenco nomi professori online: dove trovarli

DA OGGI ONLINE I NOMI DEI PRESIDENTI ESTERNI DELL’ESAME DI MATURITÀ 2024: COME E DOVE TROVARLI

Oggi 13 maggio 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito procederà con la pubblicazione degli elenchi con tutti i nomi dei presidenti di commissione nell’Esame di Maturità 2024 al via il prossimo giugno: in ritardo di una settimana rispetto allo scorso anno – quando i nominativi furono pubblicati online il 4 maggio – ecco dunque delinearsi la scelta di chi guiderà le singole commissioni d’esame che valuteranno l’Esame di Stato 2023-2024 per quasi un milione di maturandi sparsi in tutto il Paese.

L’ufficialità è giunta lo scorso 7 maggio con la nota del MIM che indicava la data per scoprire i nomi dei presidenti di commissione: ricordiamo che come l’anno scorso, anche per la Maturità 2024 la Commissione d’esame ritorna ad essere mista come avveniva prima dell’emergenza Covid: 7 membri totali di cui 3 interni e 3 esterni, il tutto guidato da un presidente anche lui esterno. Mentre le materie esterne sono state rese note già lo scorso gennaio, è la volta oggi 13 maggio di conoscere chi siano i singoli presidenti di commissione che verranno poi inviate nei rispettivi istituti con il via dell’Esame di Stato 2024.

I candidati presidenti di commissione avevano tempo fino allo scorso 12 aprile per presentare domanda ufficiale e dopo le singole operazioni di verifica, gli elenchi sono stati elaborati dal sistema informativo e trasmessi agli Uffici Scolastici Regionali per la pubblicazione. Per questo motivo, non vi è un link unico dove poter reperire tutti i nomi: ogni portale degli USR regionali mette a disposizione dalla giornata di oggi l’elenco con tutti i nomi dei presidenti. Attenzione però, da oggi è possibile conoscere solo il nome (e la qualifica) del professore assegnato a presidente esterno della commissione: per conoscere il resto della composizione occorrerà attendere le prossime settimane, al massimo fino ad inizio giugno.

PRESIDENTI, ESTERNI E INTERNI: ECCO COME SARÀ LA COMMISSIONE PER LA MATURITÀ 2024

È infatti tra fine maggio e inizio del mese della Maturità che di norma gli elenchi completi con tutte le commissioni d’esame vengono redatte da Ministero e singoli Uffici Scolastici Regionali: come ha informato la nota del Ministero dello scorso 26 marzo 2024, i presidenti e i commissari esterni «sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell’ordine procedimentale di cui ai precedenti paragrafi. Ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d’ufficio».

Per ogni maturando dunque, al momento è noto sapere solo i nomi dei propri commissari interni – secondo le materie scelte dal Ministero a gennaio 2024 – e il nome del presidente di commissione, da oggi 13 maggio 2024: nelle prossime settimane sarà invece possibile conoscere l’intera composizione della commissione, compresi i 3 professori che fumeranno da commissari esterni durante le due prove d’esame e il colloquio orale. Per conoscere le materie dei commissari esterni scelte dal Ministero, il portale del MIM ha messo a disposizione un motore di ricerca apposito dove possibile selezionare tra istituti professionali, istituti tecnici e licei.

ESAME DI STATO 2024: TUTTE LE DATE DELLE PROVE

Per l’esame di Maturità 2024 le date scelte dal Ministero per le prove – ricordiamo, la Prima Prova è tema di italiano e la Seconda prova è sulla materia di indirizzo dell’istituto – sono state fissate ormai da mesi: si inizia mercoledì 19 giugno alle ore 8.30 con la Prima prova legata come sempre al tema di lingua italiana; la Seconda prova invece avviene subito l’indomani, giovedì 20 giugno 2024 sempre dalle ore 8.30.

Seguono poi i colloqui orali che di norma iniziano il lunedì successivo agli scritti, ma vengono ovviamente gestiti a livello delle singole commissioni d’esame rispetto alle prime due prove che sono pienamente nazionali (dunque, uguali in tutta Italia). Novità per il colloquio orale al termine delle due prove di maturità è il “Capolavoro”, un particolare lavoro previsto da caricare sull’E-Portfolio di cui spieghiamo nel dettaglio tutte le novità in questo focus.











