Sono eccellenti i risultati della Maturità 2025: la quasi totalità degli studenti sono stati promossi e sono cresciute anche le lodi assegnante

Sembra essere stato un vero e proprio successo per gli studenti italiani la Maturità 2025 con i dati sulle valutazioni diffusi in queste ore dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che sono tra i migliori mai registrati, specialmente se si guarda al numero complessivo di promossi e agli “eccellenti” che sono riusciti a ottenere il punteggio massimo di 100, oppure – addirittura – la lode; il tutto in aperta controtendenza rispetto ai preoccupanti dati degli Invalsi che sembrano parlarci di una situazione disastrosa nel nostro paese.

Partendo dal più significativo dei dati, a fronte di un 96,5% di studenti che sono stati ammessi – durante gli scrutini finali delle classi quinte – alla Maturità 2025, il 99,7% è stato promosso e ha ottenuto l’agognato diploma: tra di loro, quasi uno su dieci (precisamente il 9,9%) ha raggiunto la valutazione massima, con una percentuale invariata rispetto al precedente esame di Maturità; mentre nel capitolo dedicato alle lodi si assiste a un piccolo incremento di 0,2 punti percentuali che porta il totale al 2,8 per cento, pari a quasi 14mila studenti.

Il dettaglio sui voti della Maturità 2025: al Sud il maggior numeri di lodi, con Campania e Calabria in testa

Quasi superfluo sottolineare che a livello di voti, la percentuale maggiore di studenti (29,3%) alla fine della Maturità 2025 ha raggiunto una valutazione minima di 71 e massima di 80, superando di poco gli “appena sufficienti” tra il 61 e il 70 che hanno rappresentato il 26,8% del totale: i dati migliori – anche qui, quasi ovviamente – si registrano tra i banchi dei Licei, con un 13,4% di voti tra il 91 e il 99 e addirittura il 4,3% di lodi; mentre i peggiori sono da ascrivere ai Professionali con il 7,6% di 60 e il 34,1% di valutazioni tra il 61 e il 70.

In tal senso – spiega il sito Orizzonte Scuola – possiamo tranquillamente dire che la Maturità 2025 si è piazzata nelle medie degli anni precedenti, con la valutazione di 60 che ha fatto registrare l’unico vero e proprio decremento – pur di appena 0,2 punti percentuali – rispetto a quella che si è tenuta nel 2024, riassorbito dal medesimo incremento delle lodi ottenute dagli studenti; mentre le altre fasce di valutazione (complessivamente tra il 71 e il 90) sono rimasta sostanzialmente invariate.

Interessante, però, notare che tra le scuole del Sud Italia si registra la maggiore quantità di lodi conferite agli studenti alla Maturità 2025: il numero nominalmente più alto è relativo alla Campania con 2.898 studenti “eccellenti”, seguita dalla Sicilia (1.947) e dalla Puglia (1.891); mentre dal punto di vista percentuale il dato migliore ci porta in Calabria con il 6,1% di valutazioni massime alla Maturità 2025 e la Valle d’Aosta fanalino di coda con appena lo 0,3% di lodi.