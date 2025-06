Maturità 2025: come prepararsi all'esame senza stress, i consigli per gestire l'ansia e la giusta routine da seguire per alternare studio e tempo libero

Maturità 2025, come gestire l’ansia e lo stress da esame che subentrano negli ultimi giorni di studio intenso prima delle prove ufficiali? Per gli studenti che si apprestano ad affrontare questo momento, è importante mantenere una buona salute mentale, equilibrando gli impegni ed il tempo libero con una strategia di pianificazione utile a ridurre la preoccupazione e allo stesso tempo ottimizzare la preparazione.

Copiare alla Maturità 2025, ecco cosa si rischia/ AI e trucchi da evitare: chi fa il furbo...

Il primo consiglio da seguire in preparazione di questa Maturità 2025, caratterizzato non solo dalla pressione psicologica per gli scritti e i colloqui orali, ma anche dal clima particolarmente caldo che può incidere sul livello di stanchezza è quello di programmare le giornate pre esami di maturità, prevedendo adeguate pause e seguendo uno stile di vita sano, anche modificando l’alimentazione ed aumentando l’esercizio fisico per non perdere la concentrazione e scaricare la tensione.

Maturità 2025, quando viene estratta la lettera per gli orali?/ Oggi riunione plenaria per calendario Esami

Ovviamente, come sottolineano molti esperti, la collaborazione dei genitori è fondamentale per contribuire al benessere psico fisico, perché spesso riversare sui figli un’aspettativa troppo elevata può aumentare l’emotività e la paura del fallimento incrementando così uno stato ansioso controproducente.

Come gestire lo stress pre esame di Maturità 2025: alternare studio e tempo libero per diminuire l’ansia

Aumenta lo stress negli studenti che si apprestano ad affrontare le prove scritte e orali della Maturità 2025. Secondo un sondaggio pubblicato da Repubblica in vista dell’inizio degli esami, il 65% dei ragazzi ha dichiarato di sentirsi particolarmente sotto pressione, ritenendo il superamento di questo traguardo come fonte di tensione. Una situazione che aggrava la fragilità psichica tipica dei giovani nella fascia di età che va dai 15 ai 18 anni, che secondo le statistiche del Ministero della Salute, confermate in molti casi anche da esperti ed insegnanti, soffre già nel 50% dei casi di forti stati d’ansia legati agli impegni scolastici, aggravati specialmente negli anni post pandemia Covid.

Maturità 2025, come usare l’Intelligenza Artificiale (e quando è vietato)/ Consigli e trucchi

Per questo motivo, è bene imparare a gestire il tempo, pianificando attentamente le ore di studio e alternandole a momenti di pausa durante i quali è possibile scaricare la preoccupazione, concentrandosi sugli obiettivi e sulle proprie capacità. Tra gli errori da non fare prima dell’esame di maturità 2025, c’è al primo posto la procrastinazione, che può portare ad uno sforzo eccessivo dell’ultimo minuto che poi si trasforma in stanchezza. Al secondo posto, la mancanza di comunicazione, che contribuisce allo sviluppo di stati emotivi negativi, mentre, come ricordano gli psicologi, la condivisione dei propri pensieri, aspettative e timori con amici e familiari aiuta ad avere una visione più positiva del traguardo.