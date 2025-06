Maturità 2025, a Sussidiario TV i consigli della professoressa Elisabetta Cassani agli studenti per superare la seconda prova di latino dell'Esame di Stato

Si avvicina la Maturità 2025 e per gli studenti del liceo classico vuol dire anche prepararsi alla seconda prova di latino. Per la professoressa Elisabetta Cassani non c’è motivo di avere ansia, visto che la versione è simile a quelle affrontate durante il percorso di studi; inoltre, c’è il tempo sufficiente per tradurla con calma.

Nell’intervista a Sussidiario TV fornisce consigli per la Maturità 2025 e indica quali sono gli errori da evitare, soffermandosi anche sul metodo. Infatti, evidenzia l’importanza della lettura iniziale del testo e l’analisi dei verbi, prima di farsi aiutare dal vocabolario. In caso di difficoltà, è bene partire dalle parole riconoscibili. Ma anche il riposo della vigilia è importante…