Alla maturità 2025 si può usare l’intelligenza artificiale? Ovviamente no, è assolutamente vietato qualsiasi strumenti esterno. Del resto l’IA come ad esempio ChatGPT, si può utilizzare solo su dispositivi elettronici che non possono assolutamente entrare nelle aule per l’esame di maturità 2025, quindi discorso chiuso. Eppure l’intelligenza artificiale è un ampio argomento di discussione in vista dell’inizio degli esami di quinta superiore che scatteranno fra due giorni, mercoledì 18 giugno 2025, con la prima prova, come del resto lo è stato l’anno scorso.

Ci sarà proprio l’IA come argomento della prima prova Maturità 2025, magari un tema sul suo utilizzo con rischi e benefici? Chi lo sa, fatto sta che, come detto sopra, utilizzare strumenti come ChatGPT furbescamente nel corso delle due prove scritte può portare all’annullamento delle stesse di conseguenza pensateci bene prima di farvi prendere la mano.

MATURITÀ 2025 E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: UN PERFETTO ALLEATO PER PREPARARSI

Ma attenzione, perchè l’intelligenza artificiale può essere un ottimo alleato in vista della preparazione dell’esame stesso: quindi non durante la maturità 2025 ma nei giorni precedenti. Ad esempio si può chiedere all’IA come sarebbe meglio affrontare l’esame, quindi quali metodi di studio, come prepararsi e costa studiare. Sicuramente tutti gli studenti lo sapranno già, ma in ogni caso si può chiedere ad esempio a ChatGPT come si svolgerà l’esame, quanti sono i crediti formativi che verranno assegnati e via discorrendo.

Nel contempo potreste allenarvi su delle tracce di prime e seconde prove proposte dalla stessa intelligenza, di modo da arrivare belli carichi al giorno dell’esame. Un altro modo per sfruttare l’intelligenza artificiale consiste nel fargli svolgere le prove ad esempio degli anni passati: nel giro di pochi secondi vi restituirà il risultato e voi potrete studiare nel dettaglio come svolgere un compito, magari uno particolarmente ostico per voi.

MATURITÀ 2025 E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ATTENZIONE A NON FARE I FURBI

Siamo certi che saranno diversi i maturandi che si recheranno in classe con Gemini, Whisper, ChatGPT e via discorrendo, chiedendo di risolvere loro dei quesiti di nascosto, magari tramite auricolari invisibili, o anche con gli occhiali smart, ma come detto sopra fatelo a vostro rischio e pericolo visto che se vi beccano potreste dover rifare l’anno. Attenzione inoltre a fare troppo affidamento sull’intelligenza artificiale PER LA MATURITà 2025 visto che a volte le risposte fornite da ChatGPT non sono sempre corrette e potrebbero essere anche plausibili ma sbagliate.

Come detto sopra, meglio utilizzare questi modelli come “compagni di viaggio”, magari facendoci correggere i compiti, o chiedendo suggerimenti su dove possiamo migliorare le nostre simulazioni delle prove, così come per organizzare meglio il ripasso delle materie. L’IA può essere anche utile per fornire spiegazioni a problemi complessi che non avete capito nel corso dell’anno scolastico e via discorrendo.