Diego Picano fornisce i suoi consigli per la Maturità 2025, da vivere come un punto di partenza, non un traguardo: dalla gestione dell’ansia agli imprevisti, sono solo alcuni dei temi su cui si è soffermato l’insegnante nell’intervista ai microfoni del Sussidiario TV. L’esame di Maturità 2025, per il docente, è un’occasione per mostrare crescita e competenze, in quanto non vengono valutate solo le nozioni. Ma Picano ha consigli anche per la scuola, che dovrebbe stimolare il pensiero critico, e per i docenti, che dovrebbero investire nella lingua italiana e nella scrittura.

