Come funziona la correzione alla Maturità 2025 per la prima e seconda prova, quando escono i risultati delle prove scritte e dove possono essere consultati

INIZIATE LE CORREZIONI DELLE PROVE MATURITÀ 2025

Niente prova scritta oggi per la Maturità 2025, se non per quei pochi indirizzi in cui è ancora prevista. Oggi è, invece, il giorno in cui cominciano le correzioni delle prove scritte che si sono tenute mercoledì e giovedì, la prima prova di italiano e la seconda caratterizzante.

Seconda Prova Informatica, indirizzo Istituto Tecnico ITIA/ Traccia svolta Maturità 2025 (prof. Militello)

Dunque, le commissioni possono provvedere alla correzione delle prove per aree disciplinari, in base a quanto previsto dalla normativa, e sono tenute a impiegare i giorni necessari in base al numero dei candidati. Ogni prova scritta può ricevere un massimo di 20 punti, quindi il voto complessivo può arrivare fino a 40 punti per quanto riguarda le prove scritte.

TRACCE MATURITÀ 2025/ Meglio la virtù dei like: non sprechiamo la lezione di Cicerone

I criteri per la correzione e la valutazione sono stati stabiliti il 16 giugno. Per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati delle prove, vengono affissi nelle scuole e pubblicati sul registro elettronico. Invece, in merito alla tempistica, devono essere resi pubblici almeno due giorni prima dell’inizio del colloquio orale. Non si tiene conto di domeniche e festivi nei due giorni.

CORREZIONE PROVE SCRITTE MATURITÀ 2025, I CASI PARTICOLARI

Durante la correzione delle prove, così come avvenuto nella preparazione e durante lo svolgimento, la commissione può chiedere aiuto ai docenti ed esperti che hanno seguito gli studenti nel corso dell’anno scolastico.

Maturità 2025: soluzioni Seconda Prova Liceo Scienze Umane/ Traccia svolta, risposte quesiti e risultati

Se però un commissario deve mancare per un solo giorno, le correzioni possono comunque proseguire se è presente il presidente o un suo sostituto, se sono presenti i commissari delle prime due prove. In caso di correzione per aree disciplinari, devono esserci almeno due commissari per area.

Un capitolo a parte per gli istituti professionali, perché se ci sono più quinte dello stesso indirizzo, i docenti preparano insieme le tracce comuni per la prova, quindi sono tenuti a seguire lo stesso criterio di valutazione, da stabilire in maniera collegiale in una riunione prima delle correzioni, così da garantire uniformità tra le diverse classi coinvolte.