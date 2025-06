Maturità 2025, diretta Prima Prova Esame di Stato, tema di italiano: si comincia alle ore 8:30 di oggi, 500.000 maturandi sono pronti

Ormai ci siamo, la maturità 2025 sta per cominciare. Alle ore 8:30 di oggi, martedì 18 giugno 2025, si apriranno i cancelli e le aule, e più di 500.000 studenti maturandi d’Italia si recheranno al proprio banco per cominciare l’esame. Si parte subito con la prima prova, la parte dell’esame forse più “semplice”, dopo di che appuntamento a domani per la seconda prova, quindi la terza prova, ma solo per alcune scuole, e infine l’esame orale.

FAQ Maturità 2025, cosa succede dopo la Prima Prova/ Domande-risposte Ministero: tracce, orali, tesina, PCTO…

Molti saranno senza dubbio gli studenti già svegli da ore, soprattutto quelli che non sono riusciti a riposare bene, causa un po’ di agitazione, ma è normale del resto e qualcuno diceva che “se non sei agitato in vista di un grande appuntamento c’è qualcosa che non va”. E qual è il più grande appuntamento per uno studente se non l’esame di maturità 2025? Manca quindi poco al semaforo verde, meno di trenta minuti, e questo spazio si potrà dedicare agli ultimi ripassi, ma anche ad una colazione leggera, evitando di accusare qualche malore durante la prima prova: l’importante è restare concentrati e dare il meglio di se, se poi dovessimo trovare una traccia di una prima prova a noi congeniale, meglio ancora. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Prima Prova Maturità 2025, consigli last minute/ Cose da fare e da evitare prima dell'esame

MATURITÀ 2025, DIRETTA PRIMA PROVA ESAME DI STATO, TEMA ITALIANO: 3 TIPOLOGIE, 7 TRACCE. TOTO AUTORI E TITOLI

Una lunga ed appassionante diretta si apre in questo caldissimo mercoledì 18 giugno: l’esame di Maturità 2025 prende il via con la Prima Prova scritta, il sempiterno Tema di italiano somministrato con 7 tracce su 3 tipologie a più di mezzo milione di studenti che concludono così il ciclo di Scuole Superiori affacciandosi sulla vita universitaria e/o lavorativa in arrivo.

Quasi 14mila commissioni per l’Esame di Stato organizzato dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), con 511mila commissari esterni e 13mila esterni: ora però il tempo dei numeri e dei toto-tracce si esaurisce per far posto ai veri protagonisti della Maturità 2025, gli studenti che con le due prove scritte e il colloquio orale entrano ufficialmente nella vita “adulta”.

Tracce svolte Tipologia C, oggi Prima Prova Maturità 2025/ Tema di attualità: toto argomenti e titoli

Si parte questa mattina alle ore 8.30 non appena il Ministro Giuseppe Valditara sbloccherà la chiave digitale – in diretta su tutte le pagine social del MIM – che aprirà poi i plichi digitali con le 7 tracce: 2 per l’Analisi del testo, 3 per il testo argomentativi e 3 per il tema di attualità, una Prima Prova come sempre probante non solo per lo studio sulla letteratura italiana del quinto anno di superiore ma in generale per la capacità argomentativa e di ragionare dei giovani maturandi. Non solo italiano dunque all’interno del Tema, ma anche tracce contenenti spunti su attualità, storia, filosofia, scienze, tecnologie, economica e molto altro ancora.

LE TRE TIPOLOGIE DI PRIMA PROVA: GLI ULTIMI CONSIGLI SUL TEMA D’ITALIANO

Ogni studente chiamato a questo Esame di Stato si dovrà prendere tutto il tempo per scegliere al meglio la traccia a lui più congeniale, ben sapendo che la lunga diretta della Prima Prova di Maturità 2025 può avere fino a massimo 6 ore di tempo prima della consegna: entrando nel merito del Tema d’italiano che si apre tra pochi minuti per mezzo milione di studenti in tutto il Paese, sono per l’appunto tre le tipologie di Prima Prova che ogni maturando può scegliere dopo l’attenta fase di lettura iniziale.

Due le tracce per la Tipologia A, ovvero l’Analisi di un testo letterario; tre per quanto riguarda la Tipologia B, l’analisi e produzione di un testo argomentativo; due infine le tracce per la Tipologia C, ovvero il tema d’attualità per eccellenza. Nel primo caso, il Ministero distribuisce tracce e materiali per una poesia e un brano di prosa (A1 e A2): lo studente può dunque scegliere se puntare l’Analisi del testo sul fronte più “poetico” oppure rispondere ai vari quesiti sul periodo letterario con commento al brano di prosa/romanzo. In entrambi i casi, la Tipologia A richiede un riassunto iniziale, le risposte ai vari quesiti e un breve commento letterario finale.

Per la Tipologia B la Prima Prova di Maturità 2025 presenta tre tracce con svariati ambiti “coinvolti”: rispetto al passato, non vi è una specifica “etichetta” data alle singole tracce, ma restano comunque all’interno di un ambito che possa essere scientifico, storico, filosofico, letterario, economico e tecnologico. L’unico elemento che resta fede al passato è che una delle tre tracce del testo argomentativo avrà tema e contesto legato alla storia.

Da ultimo, il tema di attualità nella Tipologia C presenta due tracce dall’ampia veduta, di norma una più “umanistica” e l’altra più “scientifica”, senza però anche qui un rigido schematismo sulla natura delle tracce: la Tipologia preferita dagli amanti della scrittura ma anche la più “pericolosa” per la possibilità di finire “fuori tema” o di fare collegamenti non sempre idonei al periodo storico attuale.

TOTO TRACCE PRIMA PROVA DI MATURITÀ 2025: SECONDO L’AI USCIRÀ…

Inutile guardarsi attorno, di toto-tracce per la Prima Prova dell’Esame di Maturità 2025 ve ne sono scritte e lette d’ogni tipo, anche su queste pagine con consigli di esperti e strumenti di sostegno e aiuto per il mezzo milione di maturandi. Nelle poche ore che separano gli studenti dall’apertura dei plichi vi lasciamo con un’ultima “predizione” fatta dall’intelligenza artificiale, la stessa che potrebbe tra l’altro essere traccia molto quotata per uno dei 5 temi tra Tipologia B e C.

Mixando infatti un po’ di risposte delle varie AI più quotate, come autori per l’Analisi del testo emergono tracce potenziali su opere di Calvino, Montale, Dante e D’Annunzio, con outsider Andrea Camilleri e Primo Levi. Sul testo argomentativo il fronte storico potrebbe vedere una traccia sui rapporti tra la costituzione dell’Europa dopo le guerre mondiali, in riferimento anche al contesto attuale di forte squilibrio globale: altri toto-temi possono invece vedere questioni su ambiente e crisi economica mondiale.

Da ultimo, sul tema di attualità è ormai “fuori da ogni quotazione” qualche riferimento sull’intelligenza artificiale, diremmo forse quasi certo o con la Prima Prova di oggi o in qualche Seconda Prova di domani: assieme all’AI, tracce potrebbero prendere spunto dal tema chiave della pace, i sempiterni temi di bullismo e disagio giovanile, ma anche i più delicati su violenza di genere e fragilità umana.

DOMANI SECONDA PROVA, DA LUNEDÌ GLI ORALI: TUTTO SUL CALCOLO DEL VOTO DI MATURITÀ

Ora che il ripasso è del tutto archiviato, non ci resta che attendere (noi comodi, i maturandi in “ansia”) i titoli delle sette tracce per la Prima Prova di Maturità 2025: l’Esame di Stato è appena cominciato e si vede come sempre dividere in tre grandi fasi, i due scritti e un colloquio orale finale. A livello di prova nazionale, dopo il Tema di italiano oggi l’altro appuntamento è con la Seconda Prova di domani 19 giugno 2025: la prova di indirizzo, quella per le materie “chiavi” dei vari percorsi scolastici, con la Versione di Latino al Liceo Classico, Matematica allo Scientifico e così via per gli altri licei, istituti tecnici e istituti professionali.

Sempre 6 ore, l’appuntamento della Seconda Prova di domani mette fine per quasi tutti gli studenti – salvo quelli di linee di indirizzo particolari che hanno ancora la Terza prova scritta (sezioni Esabac e opzione internazionale) – alle prove scritte e apre all’inizio dei colloqui orali previsti dalla giornata di lunedì 23 giugno per tutta la settimana che segue.

A livello di punteggio finale, il voto di Maturità 2025 si calcola in maniera molto semplice: 20 i punti per ogni prova scritta, 20 per l’orale, 40 totali per i crediti accumulati durante il triennio finale delle Superiori. Per ottenere la lode, oltre a totalizzare 95-100 punti tra scritti e orali, occorre aver avuto la media del 9 durante il triennio scolastico.