MATURITÀ 2025 DOMANI AL VIA CON LA PRIMA PROVA SCRITTA

Più di 524mila studenti domani parteciperanno alla prima prova scritta della Maturità 2025: il conto alla rovescia è ormai partito in vista dell’Esame di Stato, con le ultime ore dedicate al toto tracce italiano e al ripasso finale. L’impianto non è cambiato rispetto all’anno scorso: le prove scritte restano due, invece la terza riguarda solo alcuni indirizzi, poi ci sarà il colloquio orale multidisciplinare.

Le principali modifiche riguardano la fase precedente all’Esame di Stato, in particolare i criteri di ammissione. Tra i requisiti indispensabili rientrano la partecipazione alle prove Invalsi e il completamento del monte ore previsto per i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro). Anche il comportamento assume un peso rilevante: il voto in condotta incide sia sull’ammissione all’esame che sulla valutazione finale.

Per essere ammessi, è necessario aver ottenuto almeno la sufficienza, ovvero 6. Tuttavia, chi si presenta con questo punteggio dovrà portare al colloquio orale un elaborato personale che affronti il tema della cittadinanza attiva. Chi aspira al massimo dei crediti scolastici, invece, deve avere almeno 9 in condotta.

MATURITÀ 2025, COME SARANNO LE PROVE E IL COLLOQUI

La prima prova scritta di italiano di domani avrà una durata massima di 6 ore e sarà uguale in tutte le scuole: l’obiettivo è verificare le capacità logiche, espressive, critiche. Ogni studente può scegliere la traccia disponibile tra le 7 tipologie a disposizione.

La seconda prova, invece, prevede una materia diversa in base all’indirizzo: ad esempio, è latino per il liceo classico, matematica per lo scientifico, lingua e cultura straniera 1 per il linguistico, scienze umane per il liceo omonimo, diritto ed economia politica per quello economico-sociale, economia aziendale per i tecnici, tecniche della danza per il coreutico, teoria, analisi e composizione per il liceo musicale, mentre sono previste discipline specifiche per indirizzo all’artistico. In questo caso la durata varia da 6 a 8 ore, ma per alcuni indirizzi la seconda prova può essere svolta anche per più giorni.

Invece, negli istituti professionali lo svolgimento della seconda prova è differente, perché non è focalizzata su una singola materia, per cui il Ministero dell’Istruzione fornisce una cornice, ma la traccia viene adattata dalla commissione. La terza prova, che un tempo prevedeva diverse domande su altre materie, è ora prevista solo in alcuni casi specifici. Invece, il colloquio orale inizierà dal 23 giugno: si partirà da uno spunto a scelta della commissione, includerà l’educazione civica e i Percorsi PCTO.

Non mancano casi particolari, come quelli di chi non può prender parte alla Maturità 2025 per motivi documentati, come la malattia. In tal caso, le prove suppletive si terranno il 2 e 3 luglio, la terza prova l’8, i colloqui al termine della sessione ordinaria. Chi non potrà prender parte anche in questa sessione, potrà avvalersi di quella straordinaria a settembre.

MATURITÀ 2025, TOTO TRACCE PER LA PRIMA PROVA

A poche ore dall’inizio della Maturità 2025, gli studenti stanno effettuando il ripasso finale, chiedendosi quali saranno gli autori che verranno scelti per la prima prova di italiano. La tradizione spinge ad effettuare ricerche su anniversari importanti, a tener conto dei temi attuali e pure delle statistiche, arrivando così a quella che conosciamo come la lista di pronostici in cui si mescolano autori classici a temi contemporanei.

Per quanto riguarda la prima tipologia (A) della Maturità 2025, l’analisi del testo, Gabriele D’Annunzio è tra i papabili, come l’anno scorso, quando però uscirono Ungaretti e Pirandello. Quindi, potrebbe essere la volta buona secondo i maturandi. Ma tra gli autori “assenti” all’Esame di Stato da più tempo ci sono anche Carducci, Deledda, Gadda e viene tirata in ballo anche Elsa Morante. Per quanto riguarda gli anniversari, sono trascorsi cento anni dalla pubblicazione di Ossi di seppia di Montale, 50 dalla morte di Pasolini, ma potrebbe essere proposto Primo Levi visto che sono trascorsi 80 anni dalla liberazione di Auschwitz.

Molti studenti indicano per la Maturità 2025 anche Italo Svevo, che non esce dal 2009, e Italo Calvino, visto che sono trascorsi 40 anni dalla sua morte. Per la tipologia B, il testo argomentativo, le previsioni sono altrettanto complesse, ma ci sono vari anniversari, come gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, 70 anni dalla nascita di Steve Jobs e dalla morte di Albert Einstein.

La tipologia C, il tema d’attualità, può ispirarsi al dibattito contemporaneo, quindi l’elezione del nuovo Papa, le guerre in corso (dall’Ucraina al Medio Oriente), l’intelligenza artificiale e la violenza sulle donne.

MATURITÀ 2025, LA GUIDA PER IL RIPASSO FINALE

Per il ripasso finale alla vigilia dell’inizio della Maturità 2025, vi suggeriamo la divisione dello studio in quattro fasi: all’inizio rivedere tutto il programma e individuate le lacune, poi procedete con il ripasso degli argomenti, anche a caso, simulando eventuali domande, quindi procedete rivedendo tutto, per capire se ci sono ancora dei punti deboli da colmare, infine date una lettura veloce per individuare i concetti da fissare.

Le tecniche di studio per la Maturità 2025 sono diverse: c’è chi opta per la cosiddetta tecnica del pomodoro, che prevede 25 minuti di studio e 5 di pausa, per evitare troppo stress e mantenere la lucidità, e chi consiglia associazioni mentali per memorizzare meglio le informazioni. Studiare da soli è importante come fase di completamento, ma il ripasso finale nelle ultime ore può essere altrettanto utile. Evitante invece di studiare al vostro risveglio, domani, prima dell’inizio della Maturità 2025; limitatevi al massimo a un breve ripasso.