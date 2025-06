Secondo un recente sondaggio di Skuola.net quasi uno studente su cinque proverà a copiare alla Maturità 2025: i bigliettini superano l'IA

A due passi dall’inizio della Maturità 2025 – con la Prima prova che si terrà nella giornata di domani, mercoledì 18 giugno 2025 – cresce il numero di maturandi “disperati” che si dicono pronti a copiare pur di superare il tanto temuto esame di Stato: a rivelarlo è un’indagine condotta in queste ore dal portale Skuola.net, che ha preso in esame le opinioni di circa mille studenti che domani si troveranno per una delle ultime volte nella loro vita tra i banchi della scuola che li ha accompagnati in questi ultimi cinque anni.

Partendo proprio dai numeri, secondo i dati ufficiali del Ministero, domani saranno esattamente 524.415 gli studenti che affronteranno la Maturità 2025: l’inizio ufficiale è fissato per le ore 8:30 con la Prima prova dedicata al tema di italiano, che includerà le consuete sette tracce divise negli altrettanto consueti tre ambiti; mentre giovedì 19 giugno, sempre alle ore 8:30, inizierà la Seconda prova, che sarà diversa per ogni indirizzo di studio e dedicata alla materia caratterizzante del percorso scelto.

Prima di entrare nel merito dell’indagine di Skuola.net sugli studenti che cercheranno ogni tipo di sotterfugio e scorciatoia pur di avere la meglio alla Maturità 2025, è bene precisare – giusto per evitare di stimolare qualcuno a seguire questa rotta – che chiunque sarà beccato a copiare non potrà passarla liscia: il provvedimento peggiore è ovviamente quello di vedersi automaticamente rimandati all’anno successivo, ma nella maggior parte dei casi è probabile che la Commissione opti per un annullamento della prova, che verrà considerata come se avesse ottenuto 0 punti dei 20 disponibili.

Il sondaggio sulla Maturità 2025: quasi uno studente su cinque è pronto a copiare

Non sorprenderà, in ogni caso, che secondo l’indagine del portale scolastico sono circa il 19% gli studenti che si dicono pronti a copiare: anche nell’era tecnologica e dell’intelligenza artificiale, il “compagno” più fidato restano i cari vecchi bigliettini cartacei, più semplici da nascondere e da far sparire all’occorrenza rispetto a un cellulare o uno smartwatch; mentre la percentuale dei possibili copiatori sale addirittura al 50% se si guarda alla Seconda prova.

Tra questi (19+50%) sono il 28% a sostenere fermamente che, a fronte di un’occasione favorevole durante lo svolgimento della Maturità 2025, copierà senza alcun tipo di esitazione, con il restante 72% che invece sarà più cauto e ricorrerà ai bigliettini solo a fronte del concreto rischio di non riuscire a rispondere correttamente a una domanda e sempre e solo fermo restando che i rischi di essere colti in flagrante dovranno essere pressoché nulli.

Tra i potenziali copiatori della Maturità 2025, il 28% preferirà affidarsi al buon cuore del vicino di banco nella speranza che riesca a passargli questa o quell’altra imbeccata: in tal senso, è interessante notare che il 53% dei rispondenti al sondaggio si dice disposto ad aiutare un compagno in difficoltà, ma mentre il 38% adotta anche qui un atteggiamento più cauto e preferisce non esporsi, è interessante notare che il 9% rifiuterà categoricamente di suggerire le risposte; tutto fermo restando, però, che ovviamente in questo caso determinante sarà il grado di amicizia tra copiatore e suggeritore.