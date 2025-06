Lo psicologo e psicoterapeuta Luigi Ceriani, parla in esclusiva con Sussidiario TV, la nostra web tv, in vista della maturità 2025, che scatterà ufficialmente il prossimo 18 giugno 2025, con la Prima Prova. Ecco i consigli dell’esperto per riuscire a trasformare l’ansia in opportunità il giorno degli esami di Maturità.

Nel corso della chiacchierata lo psicologo ha difeso l’importanza dello stesso esame, parlando di “prova necessaria” fondamentale per misurare come i ragazzi siano abili nell’affrontare le imprevedibilità della vita. Infine, contro le persone che invece vorrebbero addirittura abolire l’esame di maturità 2025, si è appunto soffermato sul ruolo dell’ansia ma anche della paura: “Ci dà energia e va gestita vivendo nel presente”.