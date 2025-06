Con la maturità 2025 che si avvicina sempre di più, Sussidiario TV torna ad affrontare l’argomento esame di quinta parlando con il professor Nicola Campagnoli, intervistato da Maddalena Ferroni.

L’esperto si è concentrato in particolare sulla Prima Prova, il primo step dell’esame di quinta superiore, nonché l’orale, dando qualche consiglio per evitare degli errori. Secondo il prof Compagnoli non bisogna puntare sulla traccia di Maturità 2025 più facile in Prima Prova quanto invece sull’originalità, evitando se possibile temi stereotipati.

Per l’esame orale, invece, l’esperto invita i maturandi a non studiare in maniera solitaria e a non utilizzare l’approccio mnemonico, mentre meglio un lavoro di gruppo e un possibile confronto con i docenti.