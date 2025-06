Maturità 2025, seconda prova scritta di Matematica, è possibile portare la calcolatrice tra i modelli ammessi dal Ministero, come scegliere al meglio

Si avvicina l’inizio dell’esame di Maturità 2025 e dopo la prima prova uguale per tutti con tracce a scelta da sviluppare in italiano ci sarà il secondo scritto caratterizzato da differenti materie a seconda dell’Istituto. Per gli studenti del Liceo Scientifico che dovranno affrontare la prova di Matematica, sarà possibile portare una calcolatrice, anche scientifica, a supporto dei calcoli necessari per risolvere i quesiti proposti. Questo strumento può rappresentare un valido aiuto, insieme ad una solida preparazione di base, per sostenere al meglio il test ed ottenere una base di punteggio utile per il voto finale.

Il Ministero dell’Istruzione ha indicato quali sono i modelli ammessi, per fare chiarezza soprattutto sulle regole che poi potranno essere anche applicate in modo diverso dalle singole commissioni, quindi le istruzioni potrebbero variare leggermente a seconda delle scuole. La norma valida per tutti è comunque quella del divieto di connessione ad internet nei dispositivi, nonchè di software Cas in grado di risolvere autonomamente equazioni ed espressioni attraverso l’inserimento di simboli oltre che numeri e valori.

Maturità 2025: quale calcolatrice scegliere per la seconda prova di Matematica

Maturità 2025, seconda prova di Matematica: quale calcolatrice scegliere da portare il giorno dell’esame tra i modelli ammessi dal Ministero? Tra i dispositivi con caratteristiche simili e requisiti adatti alla funzione di calcolo, ci sono soprattutto gli strumenti di tipo grafico o scientifico, che specificatamente dovranno essere privi di software Cas e connessione web. Il primo step sarà quindi quello di imparare a conoscere le differenze tra le due modalità, perchè se la calcolatrice scientifica permette di eseguire operazioni e calcoli anche complessi e avanzati, quella grafica ha in più la funzione di mostrare i passaggi ed eventuali tabelle, con rappresentazione in uno schermo solitamente più ampio e funzionale, spesso anche a colori e ad alta risoluzione.

Alcune aziende, tra cui Casio, Num Works e Texas Instruments, offrono modelli sul mercato che hanno ampie capacità di memoria e autonomia, nella versione senza Cas e con la modalità esame integrata. Ricordando comunque sempre di verificare sul sito ufficiale l’elenco delle tipologie previste dal Mim per la Maturità 2025, per non rischiare conseguenze.