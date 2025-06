Quali sono le tracce della Prima Prova della Maturità 2025: tutte le ipotesi e i rumors sugli argomenti dei temi della Tipologia A, B e C

Si apre oggi la sempre temutissima Maturità 2025 con l’attesa apertura dei plichi (ormai diventati telematici e protetti da segretissime password) che ci permetteranno di scoprire quali sono le tracce della Prima Prova tra le tre tipologie normalmente previste dal Ministero dell’istruzione: l’attesa è sempre tantissima e se volete restare aggiornati su tutte le novità e gli sviluppi in diretta, vi invitiamo a recuperare l’apposito articolo che abbiamo già pubblicato e che aggiorneremo con tutte le effettive tracce della Maturità 2025 non appena usciranno; oltre che ovviamente con le eventuali notizie sorprendenti che arrivano dai vari istituti italiani.

Qui, invece, vogliamo lasciarvi alcune informazioni un po’ più di servizio sulla Maturità 2025, partendo dal precisare che fino allo scoccare delle ore 8:30 in cui inizierà la prova odierna sarà del tutto impossibile sapere o prevedere con esattezza quali sono le tracce della Prima Prova: come ogni anno si tratta di un argomento segretissimo in modo da non favorire nessuno tra i candidati che affronteranno oggi l’esame; mentre da quell’orario – oltre che nella nostra diretta – troverete le tracce anche a questo indirizzo, archivio ufficiale del MIM.

Prima di procedere al cosiddetto “toto-tracce” con le varie ipotesi sui testi e sugli autori della Maturità 2025, vale decisamente la pena ricordare che la Prima Prova si dividerà in tre differenti tipologie: in primo luogo la A dedicata all’analisi del testo poetico; secondariamente la B con il cosiddetto testo argomentativo basato su figure famose, eventi storici e tendenzialmente il più “libero” e infine la C dedicata all’attualità, tra le più imprevedibili e variegate, oltre che quelle che richiedono maggiori conoscenze esterne all’ambito accademico per poter essere portate a termine senza difficoltà.

Come sempre si fa in questi casi, attendendo di scoprire quali sono le tracce della Prima Prova della Maturità 2025, possiamo divertirci un attimo con il toto-tracce che da diversi mesi impazza in rete: come sempre tra i nomi più accreditati sulla Tipologia A spicca l’eterno escluso Gabriele D’Annunzio (assente dall’esame di Stato dal 1999), assieme a Svevo e Calvino e sempre quest’anno ricorre anche il 50esimo della morte di Pier Paolo Pasolini, il 760esimo della nascita di Dante Alighieri, il 100esimo di “Ossi di Seppia” di Eugenio Montale; mentre qualcuno ipotizza anche possibili uscite a sorpresa di George Orwell (75esimo della morte), Jane Austen (250esimo della nascita), Charles Dickens e Oscar Wilde.

D’altra parte, nella Tipologia B della Prima Prova della Maturità 2025 ci si potrebbero trovare davanti tracce sull’80esimo della Liberazione dal nazifascismo e sulla caduta del Muro di Berlino (che torna attuale per le divisioni sempre più nette tra Occidente e Oriente, ma anche per il 35esimo anniversario); ma c’è anche chi ricorda il 70esimo anniversario della morte di Albert Einstein e il 60esimo dell’assassinio dell’attivista afroamericano Malcolm X; mentre qui è bene ricordare che si tratta della traccia della Maturità 2025 che richiede le minori conoscenze generali dato che chiederà di argomentare un posizione uguale o differente a quella presentata dalla traccia.

Infine, pochissime le certezze sulla Tipologia C che di fatto è il tema a più ampio respiro della Maturità 2025: tra le ipotesi molti citano le guerre in corso nel mondo – tra Gaza e l’Ucraina -, il sempre più attuale tema della violenza contro le donne e dei femminicidi, la sempreverde intelligenza artificiale ed anche potenzialmente argomenti relativi alla tutela ambientale e alle battaglie ambientaliste; mentre in questo caso è sempre bene precisare che è importante arrivare alla Maturità 2025 con le idee ben ferrate sull’attualità per poter dare il meglio di sé.