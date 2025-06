Esami Maturità 2025, mentre sale l’attenzione per la prima prova, che è stata già predisposta dal Ministero per il 18 giugno, con modalità identiche per tutti gli istituti, cresce anche l’attesa per l’annuncio della data in cui si svolgeranno gli orali. Giorno che verrà deciso in maniera differente, tramite l’estrazione della lettera dell’alfabeto dalla quale partire per l’ordine di convocazione degli studenti che poi saranno valutati al termine degli scritti in un colloquio interdisciplinare che prevede anche la discussione degli elaborati già presentati nelle varie materie d’esame della seconda prova e del tema di italiano.

Oggi 16 giugno 2025 ci sarà la riunione plenaria durante la quale ogni Commissione formata dai membri e dal presidente, stabilirà il relativo calendario che sarà reso noto ai candidati previa pubblicazione nell’apposita sezione riservata all’interno del registro elettronico, ma che verrà comunicato anche via mail agli esterni.

I turni della Maturità 2025 potrebbero partire già il 23 giugno e procedere al ritmo di 5 esaminati al giorno, come prevede la direttiva ministeriale, visti anche i tempi che coincidono con la fine delle prove scritte di maturità della settimana precedente, anche se ogni singola scuola potrebbe decidere diversamente in base alle esigenze.

Quando iniziano gli orali di Maturità 2025? Riunione plenaria per stabilire il calendario in base alla lettera estratta

La riunione plenaria della Commissione deciderà il calendario degli esami orali di Maturità 2025. Le date saranno diversificate a seconda della lettera dell’alfabeto di partenza, corrispondente al cognome dei vari candidati, che sarà estratta oggi 16 giugno 2025, poco prima dell’inizio della prima prova scritta. In seguito gli studenti potranno quindi conoscere il proprio turno andando a verificare nel registro elettronico di classe o in caso di esterni, nell’email fornita per le comunicazioni scolastiche.

L’ipotesi più accreditata è che nella maggior parte degli istituti i colloqui multidisciplinari della Maturità 2025 possano iniziare già da lunedì 23 giugno e proseguire nelle giornate successive tenendo conto che il Ministero ha imposto un massimo di 5 candidati per ogni giorno.

Durante l’orale di Maturità 2025 verranno valutate non solo le competenze specifiche acquisite nel corso degli anni nelle materie di indirizzo del corso, ma anche le conoscenze trasversali che ogni ragazzo dovrà dimostrare di aver maturato grazie al percorso fatto. Novità di quest’anno sarà inoltre la presentazione obbligatoria dell’elaborato sulla cittadinanza solidale, per tutti coloro che non hanno raggiunto la sufficienza in condotta.