Maturità 2025, i numeri di quest'anno: più di 500mila studenti si apprestano a sostenere l'Esame di Stato con 13mila commissioni in 27mila classi

Maturità 2025, con la prima prova del 18 giugno alle 8,30 inizierà ufficialmente l’Esame di Stato, che coinvolgerà più di 500mila studenti ed oltre 13mila commissioni in tutta Italia. Poche le novità di quest’anno a livello di struttura delle prove, che molto probabilmente saranno più consistenti a partire dal prossimo anno scolastico, con possibili cambi e modifiche ai criteri di valutazione dei candidati già in vigore, mentre per il momento le modalità di svolgimento restano identiche alle precedenti.

Sono sette i professori in totale, composti da tre interni, tre esterni ed un commissario e due o tre prove scritte unificate a carattere nazionale a seconda degli indirizzi e un colloquio orale finale basato su tutte le discipline di studio dell’indirizzo. Tutti i nomi dei docenti della Maturità 2025 e l’elenco dei relativi istituti di assegnazione sono già consultabili sul sito ufficiale del Ministero, che per l’occasione ha reso disponibile un apposito portale nel quale verificare le informazioni e i dati, anche aggiornati a cambi improvvisi dovuti a sostituzioni per assenze.

Studenti, classi e docenti commissioni: tutti i numeri della Maturità 2025

524.415 studenti sono pronti per sostenere la Maturità 2025, tra questi ci sono 13.066 esterni e i restanti candidati pari a 511.349 interni. Numeri che dimostrano la portata di questo evento su base nazionale, considerato un traguardo molto importante perché segna simbolicamente il passaggio all’età adulta, oltre che garantire un diploma che certifica le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso scolastico. Le classi che parteciperanno all’Esame di Stato saranno 27.698 in totale e per valutare i candidati durante le varie prove sono stati nominati dal Ministero, su richiesta dei docenti, 13.900 commissioni.

Anche quest’anno la procedura sarà la stessa del 2024, con la prima prova scritta di italiano Maturità 2025 che prevede lo svolgimento di una traccia a scelta e successivamente si passerà alla seconda prova quella tipica dell’indirizzo, ad esempio latino per il liceo classico, matematica allo scientifico ed economia aziendale negli istituti tecnici commerciali. Conclude la prova di maturità il colloquio orale, che inizierà a partire dal 23 giugno, durante il quale i ragazzi si confronteranno con i professori sui temi multidisciplinari integrati anche con domande di educazione civica.