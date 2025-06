La preghiera dello studente per l'Esame di Maturità 2025: tutti i santi e le invocazioni per chiedere un'intercessione in vista della Prima prova di oggi

A due passi dall’inizio odierno della Maturità 2025 – vi ricordiamo che l’appuntamento è fissato per le ore 8:30 con la Prima Prova dedicata al tema d’italiano – è arrivato il momento dell’ultimo fondamentale ripasso che potrebbe essere determinante per la buona riuscita dei vostri esami, con un riferimento che in questo caso è rivolto alla famosa “Preghiera dello Studente” che da secoli accompagna i maturandi al cospetto del momento più duro delle scuole superiori.

Oltre alla Preghiera dello Studente, sono tantissimi e variegati i santi ai quali potreste essere intenzionati a rivolgervi per un vero e proprio “miracolo” dell’ultimo minuto, specialmente se in questi ultimi fondamentali giorni di ripasso avete preso leggermente sotto gamba i vostri doveri ed ora vi trovate (come si dice) con l’acqua alla gola e la speranza che un imprevisto costringa la vostra scuola a rinviare l’esame per darvi un pochino più di tempo di studio.

Complessivamente, è sempre utile ricordare che difficilmente lo studio (o ripasso che sia) che farete in mattinata sarà utile per la buona riuscita della vostra Maturità 2025, ed anzi potrebbe anche essere che vi confonda le idee e vi faccia intrecciare date, concetti e personaggi, con il concreto rischio – specialmente se optaste per la traccia dedicata all’Analisi del testo – che finiate per scrivere qualche inesattezza confondendo due autori.

SANTI E PREGHIERE PER LA MATURITÀ 2025: A CHI RIVOLGERSI IN QUESTE ORE PRE-ESAME

Proprio fermo restando che il ripasso (e men che meno lo studio) non vi aiuterà quasi a nulla, è qui che entrano in gioco i santi patroni degli studenti e la famosa Preghiera dello Studente: l’ispirazione per la scrittura (da parte di un soggetto ancora oggi ignoto) è alla figura di San Giuseppe da Copertino che da sempre è considerato il patrono protettore degli studenti dopo il suo complicato e lunghissimo percorso accademico.

Se proprio San Giuseppe da Copertino non dovesse bastare per la vostra Maturità 2025, o se volete massimizzare le possibilità di ottenere una qualche più o meno marcata intercessione, allora sappiate che nella schiera di santi possiamo citare anche San Tommaso d’Aquino (che possiede a sua volta una preghiera dello studente che dopo recupereremo), San Espedito da Militene o San Girolamo, che sono patroni a vario titolo di studenti, esaminandi ed eruditi.

IL TESTO DELLA PREGHIERA DELLO STUDENTE A SAN GIUSEPPE DA COPERTINO E SAN TOMMASO D’AQUINO

Venendo a noi, per tutti voi in difficoltà in queste ore, abbiamo deciso di lasciarvi entrambi i testi della Preghiera dello Studente scritti come invocazioni a San Giuseppe da Copertino e San Tommaso d’Aquino:

“O san Giuseppe da Copertino,

amico degli studenti e protettore degli esaminandi,

vengo ad implorare da te il tuo aiuto.

Tu sai, per tua personale esperienza,

quanta ansietà accompagni l’impegno dello studio

(degli esami) e quanto facili siano il pericolo

dello smarrimento intellettuale e dello scoraggiamento.

Tu che fosti assistito prodigiosamente da Dio

negli studi e negli esami

per l’ammissione agli Ordini sacri,

chiedi al Signore

luce per la mia mente e forza per la mia volontà.

Tu che sperimentasti tanto concretamente

l’aiuto materno della Madonna,

Madre della speranza,

pregala per me,

perché possa superare facilmente

tutte le difficoltà negli studi e negli esami.

Amen”

“O San Tommaso d’Aquino, Dottore Angelico, al tuo illuminato

patrocinio affido i miei doveri di cristiano e di studente: sviluppa nel mio spirito il seme divino di una fede intelligente e feconda; conserva puro il mio cuore nel limpido riflesso dell’amore e delle bellezze divine; sostieni la mia intelligenza e la mia memoria nello studio della scienza umana; conforta lo sforzo della mia volontà nell’onesta ricerca della verità; difendimi dalla sottile insidia dell’orgoglio che allontana da Dio; guidami con mano sicura nei momenti di dubbio; rendimi degno erede della tradizione scientifica e cristiana dell’umanità; illumina il mio cammino attraverso le meraviglie del creato affinché impari a conoscere e amare il Creatore, che è Dio, Sapienza infinita.

Amen“