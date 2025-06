Maturità 2025: la scelta della Tunisia su Chiara Ferragni

Se gli studenti italiani dovranno affrontare la prima prova degli esami di maturità 2025 mercoledì 18 giugno, in Tunisia, gli alunni sono già alle prese con le varie prove e tra le tante è spuntata anche quella su Chiara Ferragni e il pandoro gate che ha segnato l’inizio di un periodo complicatissimo per l’influencer sia dal punto di vista economico per la perdita di alcune collaborazioni che per la visibilità.

Lo scandalo del pandoro-gate, il crollo della sua reputazione e la perdita economica del suo brand, come riferisce un articolo del The Guardian del 13 gennaio 2024, sono i temi al centro della prova in lingua inglese, sezione economia, proposta dal ministero tunisino dell’Educazione all’esame di maturità. La traccia su Chiara Ferragni è stata diffusa anche dalla pagina social tunisina «Lyceena», specializzata nella diffusione di tematiche scolastiche.

Chiara Ferragni e la sua popolarità all’estero

Non è un mistero che la fama di Chiara Ferragni vada oltre i confini italiani. Il suo successo, come influencer, è da sempre internazionale e sono tanti i brand esteri che, nel corso degli anni, hanno scelto il suo volto come testimonial. La vicenda del pandoro gate ha così avuto una risonanza internazionale al punto che la Tunisia ha deciso di dedicarle una traccia degli esami di maturità chiedendo agli studenti di analizzare la vicenda soprattutto dal punto di vista economico.

Non è un mistero, infatti, che il brand di Chiara Ferragni, dopo tale vicenda, abbia subito un crollo con diversi punti vendita che, in Italia, hanno chiuso i battenti. La vicenda è ancora non è stata ancora chiusa dal punto di vista legale ma e la sua risonanza è ancora alta come è facile evincere dalla scelta della Tunisia di dedicarle una traccia della maturità 2025. “C’è molto odio nei suoi confronti. Tuttavia, questa crisi potrebbe rivelarsi salutare. Accelererà l’adozione di regolamenti per creare maggiore fiducia nel mercato. La capacità della Ferragni di riprendersi dipenderà dalla sua volontà di imparare dai propri errori“, si legge nella traccia.

