Maturità ed esame di terza media con la mascherina/ Sia agli scritti che agli orali

La mascherina dovrà essere obbligatoriamente indossata in occasione degli esami di maturità e di terza media. Nonostante l’allentamento delle restrizioni connesse ai dispositivi di protezione individuale al chiuso da parte del Governo Draghi, per ciò che concerne il mondo della scuola sino al 31 agosto non si potranno abbandonare le mascherine, così come ha previsto nel dettaglio il decreto legge datato 24 marzo 2022, altresì noto come “decreto riaperture”.

SCUOLA/ Formazione iniziale, nodi da sciogliere e scorciatoie nascoste a Bruxelles

Ad approfondire la news è il portale “Orizzonte Scuola”, che a sua volta evidenzia come non sia prevista “nessuna novità per ciò che riguarda l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per la scuola, fatta eccezione per i bambini di 6 anni nella scuola dell’infanzia, grazie a un emendamento approvato” nelle scorse ore. Tale discorso, dicevamo, si applica anche agli esami di Stato, a proposito dei quali è tuttavia doveroso precisare che ulteriori indicazioni sullo svolgimento delle prove e sull’obbligo di indossare le mascherine potrebbero essere fornite nelle prossime settimane direttamente dai vertici ministeriali.

"Chirurgia plastica a scuola per sensibilizzare"/ Bufera su assessore Lucia Fortini

MASCHERINA AGLI ESAMI DI MATURITÀ E DI TERZA MEDIA, MA DOVREBBE POTER ESSERE ABBASSATA DURANTE IL COLLOQUIO

A quanto pare, la maturità e gli esami di terza media, fino a nuovo ordine eventuale, dovranno tenersi con indosso la mascherina, tanto in occasione degli scritti, quanto in occasione degli orali. In tal senso, “Orizzonte Scuola” sottolinea ancora sulle sue colonne che “dovrebbe invece rimanere invariata la possibilità di abbassare la mascherina durante il colloquio, così come consentito negli esami di Stato degli scorsi due anni”.

A proposito degli anni precedenti: da quando la pandemia di Coronavirus ha fatto, purtroppo, irruzione sulla scena mondiale, gli esami di Stato si sono sempre svolti con la mascherina e soltanto in termini di colloqui orali. In questo 2022, invece, torneranno anche le prove scritte e, in riferimento proprio alla maturità, la prima di esse è in programma il 22 giugno a decorrere dalle 8.30 (con una durata massima di 6 ore), mentre la seconda andrà in scena nella giornata successiva, ovvero quella del 23 giugno.

SCUOLA/ Formazione iniziale docenti, ecco cosa manca nel disegno di legge

© RIPRODUZIONE RISERVATA