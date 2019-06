Maturità Trash 2019/ Tracce tipologia D’Urso: Manzoni, Mark Caltagirone, Pamela Prati

Maturità trash 2019, è l’ora della prima prova dell’Esame di Stato e non poteva mancare la classica ironia social. Sul web stanno infatti circolando delle tracce assolutamente fake ma che stanno destando grande ilarità per gli argomenti previsti: il tema principale infatti riguarda Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone, con annesse Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Potremmo dire delle tracce “made in Barbara D’Urso”, con Muflone93 che ha pubblicato una foto che riassume quattro grandi tematiche: dall’analisi della poesia “Mamma” di Pamela Prati («Marito, figli, le valigie / e corri / e li porti a scuola / e mamma fai questo / e mamma fai quest’altro / e mamma giochiamo / bellissimo» all’analisi dell’affermazione «Mark è la parte maschile di me», l’ex diva del Bagaglino è finita al centro dell’irriverenza di Twitter…

MATURITA’ TRASH 2019, LE “TRACCE” IRONICHE SUL WEB

Ma è Trash Italiano a catalizzare l’attenzione, con cinque proposte che hanno conquistato gli utenti di Twitter. «Da Sara Affi Fella a Claire e Gian Battista, passando per Angela Nasti: analisi approfondita degli inganni mariani», una delle tracce, e anche in questa prima prova fake non poteva mancare il Prati-gate, al centro delle restanti quattro tematiche: quella che ha riscosso più successo è la seguente, «Con l’aiuto dell’albero genealogico della famiglia Coppi, il candidato ripercorra la storia di Pamela Prati, evidenziando l’importanza del Monsignore». E sono decine e decine i tweet di proposte di fanta-tracce che stanno circolando, con il mondo della televisione e dello spettacolo che la fanno da padrona…

🔴 PRIMA PROVA – #Maturità2019 🔴 in bocca al lupo ai maturandi pic.twitter.com/t9PnvHfCyY — Trash Italiano (@trash_italiano) 19 giugno 2019

View this post on Instagram DAL WEBBE #noneladurso #pamelaprati A post shared by Muflone93 (@muflone93_) on Jun 18, 2019 at 8:01am PDT





