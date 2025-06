“Maturità” è una parola che abbiamo sempre associato a un esame, a una prova da superare, spesso dai contorni istituzionali e burocratici, ma per il ministro Giuseppe Valditara quel termine dovrebbe tornare a significare qualcosa di più, qualcosa che vada oltre la somma dei voti e delle materie studiate durante l’anno: l’annuncio è arrivato in occasione di un’intervista rilasciata a La Stampa, pochi giorni prima della Maturità 2025 e apre la strada a un cambiamento che potrebbe scattare già dal prossimo anno scolastico.

Valditara, “Stop cellulare alle superiori dal 2025-2026”/ “Pronta legge per vietare social agli Under 15"

Si tratta di un esame che non si limiti a testare conoscenze, ma che serva anche a capire come uno studente è cresciuto, quanto è pronto a prendere decisioni, quanto è capace di affrontare la realtà che lo aspetta fuori dalla scuola; secondo Valditara, l’attuale esame di Stato ha perso quel legame con la persona e con il suo percorso, è diventato troppo freddo e burocratico, e si è allontanato dal vero scopo della scuola che, oltre a istruire, dovrebbe educare, accompagnare e preparare alla vita.

Educazione affettiva a scuola: "Gli insegnanti non sono ancora pronti"/ Italia ultima in Ue per la formazione

Per questo motivo, l’idea è quella di rimettere al centro del discorso la maturità nel senso più autentico del termine, e cioè quel momento in cui si riconosce che un ragazzo o una ragazza non sono più solo studenti, ma persone che iniziano ad assumersi delle responsabilità, che sanno cosa significa scegliere, sbagliare, riprovare e andare avanti e, il nuovo esame nelle intenzioni del ministro, dovrà quindi tenere conto anche di questo tipo di crescita, quella che non si misura con un test ma che emerge nei comportamenti, nei ragionamenti, nelle scelte quotidiane.

Niente stravolgimenti totali (almeno per ora) ma un’integrazione che dia valore anche al modo in cui uno studente ha vissuto gli anni di scuola, alle relazioni che ha costruito, alle difficoltà che ha affrontato e a come le ha superate, perché un percorso formativo non si chiude solo con una media matematica ma con una visione più ampia di sé e del mondo.

SCUOLA/ L'autorità dei prof, più della tolleranza zero, ha bisogno della giustizia riparativa

Maturità 2026, la proposta di Valditara guarda alla persona intera: si valuteranno anche responsabilità e autonomia

La maturità sarà quindi non più solo una prova finale fatta di domande, tracce da svolgere e colloqui da superare, ma anche un’occasione per capire se e quanto uno studente è cresciuto come persona, ed è proprio questo che Valditara vuole riportare al centro della discussione, perché secondo lui è un’idea che si è un po’ persa sia tra i ragazzi sia tra gli adulti, e invece è il fulcro di tutto il percorso scolastico.

La scuola, dice il ministro, dovrebbe aiutare i giovani a diventare autonomi, consapevoli, capaci di affrontare la complessità del mondo che li aspetta fuori, e non limitarsi a insegnare date, formule o nozioni da memorizzare; l’esame, quindi, dovrebbe riflettere proprio questo, cioè una scuola che forma cittadini, non solo studenti, e che premia non soltanto chi sa rispondere bene, ma anche chi ha imparato a porsi domande giuste.

Nelle parole del ministro non c’è ancora un piano tecnico preciso, ma la direzione è nitida e l’idea di fondo è quella di allargare lo sguardo, affiancare alla valutazione delle conoscenze una lettura più completa del cammino fatto da ogni ragazzo, fatta anche di errori, di scelte personali, di responsabilità prese o evitate, di momenti in cui si è imparato anche senza un voto; dal 2026, quindi, l’esame di maturità potrebbe diventare qualcosa di più vicino alla realtà dei ragazzi, più coerente con le esperienze che hanno vissuto in classe ma anche fuori, più utile a capire se sono pronti davvero a costruire il proprio futuro.

Nessuna intenzione di cancellare le prove tradizionali, che continueranno ad avere il loro peso, ma con l’aggiunta di un elemento in più: la persona, e chissà che questo non sia proprio il modo giusto per rendere l’esame un’occasione meno formale e più vera, in cui sentirsi valutati non solo per quello che si sa, ma anche per ciò che si è diventati lungo il percorso.