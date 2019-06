MAU Y RICKY/ Video: “La Boca”, in concerto a Milano il 13 giugno

MAU Y RICKY, il duo più popolare della musica latin che ha superato 1 miliardo e 300 milioni di streaming totali, famosi per “Desconocidos” da più di 274 milioni di stream su Spotify e più di 450 milioni di views su YouTube e “Ya No Tiene Novio” (più di 211 milioni di stream e 611 milioni di views), ha ricevuto ben tre nomination ai prossimi Premios Juventud Awards. I riconoscimenti di Univision Network si terranno quest’anno il 18 giugno e sono dedicati in maniera specifica ai gusti, gli interessi e le tendenze preferite dai giovani di lingua spagnola in tutto il mondo.

Nel frattempo il duo di fratelli venezuelani verrà in concerto in Italia il 13 giugno al Milano Latin festival ad Assago (per info: www.milanolatinfestival.it).

Il loro nuovo singolo “LA BOCA” con la star colombiana Camilo, tratto dal loro album di debutto uscito a inizio maggio, “Para Aventura Y Curiosidades”, è già una hit con più di 24 milioni di views e fin dall’esordio ha dominato le classifiche su tutte le piattaforme digitali.

“LA BOCA” è stato scritto da Mau y Ricky, Camilo e Juan Morelli, prodotto da Jon Leone e Tainy. Il video è stato diretto da Daniel Durán di 2 Wolves Films (per vederlo:https://bit.ly/303e6Fc).

Mau y Ricky continuano a consolidare la loro carriera a livello internazionale ottenendo riconoscimenti in tutto il Sud America dal Premio Gardel in Argentina alle due nomination in Messico per gli MTV MIAW Awards.

I due fratelli Mau e Ricky Montaner hanno una comunità virtuale veramente attiva, che li segue quotidianamente sui social, con più di 6 milioni di follower che si aggiungono ai più di 12 milioni di ascoltatori su Spotify.

YouTube ha presentato Mau y Ricky come gli “Artist on the Rise”, è ha messo in piedi un’impressionante campagna di comunicazione e pubblicità globale, così come la creazione di contenuti originali per il canale YouTube dell’artista.





