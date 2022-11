Mauna Loa, nuova eruzione dopo 40 anni/ E’ il vulcano attivo più grande al mondo

Il Mauna Loa, il più grande vulcano attivo del pianeta, è tornato ad eruttare dopo 40 anni. Come riferito da numerosi organi di informazione nelle ultime ore, a cominciare da Il Post, ha prodotto una nuova eruzione sulla Grande Isola, la principale delle Hawaii, a partire dalle ore 10:30 italiane di ieri, le 23:30 di domenica 27 novembre sull’isola. Un evento di importanti proporzioni, e che è divenuto subito visibile da Kona, fra le località turistiche più famose di tutta la costa occidentale dell’isola. Al momento non sono state evacuate le zone attorno al vulcano ma per precauzione, scrive ancora Il Post, sono stati attivati dei rifugi; inoltre, vista la presenza di polveri e gas che potrebbero viaggiare per svariati chilometri, è necessaria qualche cautela in più.

L’eruzione aveva riguardato inizialmente il cratere superiore del vulcano del Mauna Loa, alto 4.169 metri, in seguito l’USGS, l’equivalente statunitense del nostro Ingv, ha segnalato che la lava ha cominciato a fuoriuscire anche dalla zona nord-orientale dello stesso vulcano. Si tratta senza dubbio di una buona notizia, stando a quanto sottolineano gli esperti, in quanto così facendo si dovrebbero ridurre i rischi di flussi di lava in direzione di Kona a ovest, in quanto solitamente le eruzioni del Mauna Loa interessano solo un settore dello stesso vulcano.

MAUNA LOA, ERUZIONE DOPO 40 ANNI: SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO

Inoltre, il versante a nord est è poco scosceso, di conseguenza la lava dovrebbe impiegare molto più tempo a raggiungere delle eventualmente aree abitate, anche se molto dipenderà dalla quantità di materiale che verrà prodotta nelle eruzioni dei prossimi giorni, di conseguenza è tutta una situazione in divenire.

In ogni caso gli addetti ai lavori non sono in allarme, in quanto l’eruzione è attualmente controllata e fortemente attenzionata, anche perchè spesso e volentieri quando il Mauna Loa erutta viene accompagnato da terremoti di magnitudo piuttosto importanti. Basti pensare che il sisma più potente mai registrato alle Hawaii risale al 1868 e fu causato proprio dall’eruzione del vulcano.

#MaunaLoa is erupting from vents on the Northeast Rift zone. Flows are moving downslope to the north. USGS Photos from Civil Air Patrol fight. #MaunaLoaErupts @Volcanoes_NPS @Hawaii_EMA @CivilDefenseHI pic.twitter.com/kUYWYPdk4L — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022













