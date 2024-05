Maura Albites, chi è la mamma di Elisabetta Villaggio/ Sposata 60 anni con Paolo Villaggio: “Grande amore”

Nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo sarà ospite Elisabetta Villaggio, figlia del noto attore Paolo. Regista italiana, non ha mai rinnegato il suo imponente cognome parlando spesso anche dei genitori. Il rapporto con la madre è stato per lei davvero importante nella sua vita.

Ma chi era Maura Albites mamma di Elisabetta Villaggio? E’ stata sposata 60 anni con il marito Paolo Villaggio: “Era un rapporto particolare, non dimostravano affettuosità in pubblico. – ha raccontato la regista a Oggi è un altro giorno – Sicuramente è stato un grande amore, credo ci fosse una grande attrazione sessuale e anche il fatto che erano due persone diverse ma complementari, entrambi spiriti liberi. Non è stato il migliore dei mariti, diciamo così”.

Maura Albites mamma di Elisabetta Villaggio: il matrimonio con Paolo

Maura Albites e Paolo Villaggio si sono conosciuti a Genova dove è scattata la scintilla, per poi convolare a nozze nel 1958: “A Genova, quando sei giovane e marini la scuola vai al mare. Sentivo dire che era molto simpatico ma quando l’ho conosciuto, all’inizio, mi stava un po’ antipatico. Secondo me si dava un po’ di arie. Poi mi sono accorta che era diverso dagli altri”, raccontava la mamma di Elisabetta Villaggio a Repubblica.

Dal loro amore sono nati i due figli: Elisabetta (1959) e Pierfrancesco (1962). Il loro matrimonio ha subito dei momenti di crisi in cui l’attore, scomparso nel 2017, ammetteva di aver tradito la moglie: “Se ho tradito mia moglie? Tutte le volte che ne ho avuto la possibilità. Dopo il matrimonio sono stato fedele una quindicina d’anni… Anche lei ha fatto quello che ca*zo che ha voluto. Io lo sapevo” dichiarava a Libero. Nonostante l’infedeltà coniugale, l’attore non ha mai messo in discussione il sentimento che nutriva per Maura Albites: “È la sola donna che ho amato”.

