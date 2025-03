Tutto su Maura Albites, la moglie di Paolo Villaggio

Maura Albites, per 63 anni, è stata la moglie di Paolo Villaggio con cui ha avuto due figli: Elisabetta e Piero. Villaggio e la moglie si sono conosciuti quando entrambi erano molto giovani. All’epoca, lei aveva 15 anni e lui 22. “Sentivo dire che era molto simpatico ma quando l’ho conosciuto, all’inizio, mi stava un po’ antipatico. Secondo me si dava un po’ di arie. Poi mi sono accorta che era diverso dagli altri”, aveva raccontato la stessa Maura in un’intervista a Repubblica.

Originaria di Genova, Maura è sempre stata una donna molto discreta e riservata nonostante la grande popolarità e il successo del marito. Maura Albites, infatti, è nota soprattutto per essere stata la compagna di vita dell’attore e non si sa se abbia lavorato nel corso della sua vita.

Il matrimonio tra Maura Albites e Paolo Villaggio

Il matrimonio tra Maura Albites e Paolo Villaggio ha affrontato momenti di crisi come dichiarò in un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero lo stesso attore. “Non esistono uomini fedeli, ma neanche donne. Dopo il matrimonio sono stato fedele una quindicina d’anni, sempre però corteggiando le mogli degli amici, e cercando anche di farlo capire, per vanità, perché ero uno con la patente di sfigato. Se ho tradito mia moglie? Tutte le volte che ne ho avuto la possibilità”, confessò l’attore.

Un matrimonio, quello tra l’attore e la Albites che non era stato inizialmente approvato dai genitori di entrambi come ha poi raccontato Elisabetta, la figlia della coppia. “La nonna paterna vedeva mia mamma troppo libera e poco studiosa. Avrebbe voluto una ragazza più borghese – ha infatti raccontato la figlia Elisabetta a Il Napolista – Gli Albites vedevano mio padre come un fannullone. Lui era iscritto all’Università, a Giurisprudenza, aveva fatto quasi tutti gli esami, però si dedicava già molto al teatro. Faceva spettacoli a livello amatoriale, viveva dai genitori e prospettive non sembrava averne“.

