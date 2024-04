Maura e Gianluca lasciano Uomini e Donne/ Lei spiazza: “Vivimi senza paura”

Maura e Gianluca, l’addio a Uomini e Donne in coppia

Una nuova coppia si è formata nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 16 aprile 2024, chiama al centro dello studio Maura e Gianluca. La dama e il cavaliere del trono over hanno cominciato una frequentazione dopo aver chiuso le conoscenze con altre persone e, dopo diverse settimane, la dama ha deciso di prendere l’iniziativa e proporre a Gianluca di viversi fuori dalla trasmissione. Sicura dei propri sentimenti e di voler provare a costruire una storia solida e importante con Gianluca, Maura decide di rischiare.

Una scelta che premia la dama che riceve la risposta positiva di Gianluca che, visibilmente emozionato dal gesto importante fatto da Maura, decide di lasciare con lei la trasmissione per poter vivere il sentimento nato nello studio del dating show di canale 5 nella vita quotidiana.

Maura e Gianluca: il discorso a Uomini e Donne

Al centro dello studio, Maura e Gianluca raccontano la loro storia. “Usciamo insieme da circa due mesi e per me Gianluca è stato come un terremoto. E’ riuscito a far crollare le barriere che ho sempre innalzato per il mio passato perché ho avuto sempre pregiudizi da parte di persone che si sono soffermate sulla copertina o perché ero la compagna di perché il padre dei miei figli è stato un calciatore di Serie A. Con lui sto bene, mi sa anche corteggiare bene. Una volta mi ha anche inviato cento messaggi del buongiorno”, spiega Maura.

“Lei mi piace tanto ed inizialmente l’ho anche evitata perché è molto pericolosa. Ho la sensazione di poter controllare qualsiasi cosa, ma se mi lancio realmente non ce la fai. Ci siamo baciati e da lì mi sono inguaiato“, aggiunge Gianluca. “Sei cotto e si vede”, commenta Gianni Sperti mentre in studio arriva una torta con la frase “vivimi senza paura” e i due lasciano insieme lo studio.











