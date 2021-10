Maura Iandoli e Anna, moglie e figlia Ciro Priello/ L’ultimo arrivato è Ray

Maura Iandoli e Anna sono la moglie e la figlia del noto youtuber Ciro Priello. I due stanno insieme da sette anni e da cinque sono genitori della piccola Anna. La famiglia si è allargata recentemente, con l’adozione di un dolcissimo cagnolino di nome Ray. Maura e Ciro sono sempre stati molto sensibili al tema dell’abbandono e hanno deciso di salvare questo meticcio portando a termine tutte le pratiche dell’adozione.

Ray stava da tempo al canile di Napoli e Ciro e Maura hanno deciso di accoglierlo in famiglia, anche per la gioia della piccola Anna. Maura è felicissima di questa scelta, anche se ha una vita molto intensa e ricca di impegni. Il suo volto è abbastanza noto sui social, in primis perché è sposata con Ciro Priello dei The Jackal e secondariamente perché sul web è autrice di un format di psicologia piuttosto seguito e apprezzato.

Maura Iandoli, moglie di Ciro Priello: l’arte nel cuore

Maura Iandoli ha un passato legato al canto e alla recitazione. Ha studiato al Teatro Totò di Napoli e ha preso parte ad alcuni video del gruppo comico del marito. Come dicevamo Maura si occupa di psicologia, sui social ha più di cinquanta mila follower e in radio è considerata una speaker di tutto rispetto. La moglie di Ciro Priello è una ragazza piena di energia e tra un impegno e l’altro continua a cullare un grande sogno: scrivere un libro.

Gli impegni non le mancano, ma la volontà di farsi strada e ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel settore di riferimento c’è tutta. Di sicuro suo marito Ciro Priello e sua figlia Sofia la sproneranno a dare del suo meglio, sostenendola ogni giorno.

