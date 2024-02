Maura Ricchebuono, chi è la mamma di Annalisa?/ “Sono ansiosa, preferisco vivere lontano dal clamore…”

Maura Ricchebuono: “Sono emozionata e felice, per lei è un risultato importante”

Annalisa è una delle candidate per la vittoria finale di Sanremo 2024 con la sua “Sinceramente”. Non è certo la sua partecipazione al Festival: da tempo, infatti, si tratta di uno dei volti più popolari della musica italiana. Al suo fianco, come sempre, i genitori. Qualche anno fa la mamma di Annalisa,Maura Ricchebuono, parlando della partecipazione della figlia a Sanremo 2018 aveva raccontato: “Sono emozionata e felice, per lei è un risultato importante”.

La donna, in quell’occasione, non era all’Ariston: “Sono molto ansiosa e preferisco vivere questi momenti lontana dal clamore. La gioia è immensa perché vedere la figlia sul podio al Festival resterà un ricordo indelebile. Vincere il Festival è il sogno di tutti i partecipanti, ma la medaglia di bronzo non è una sconfitta, anzi certifica la crescita professionale di Annalisa”. Papà Elvio, invece, nel 2018 era Sanremo con un fanclub.

Chi è Maura Ricchebuono, mamma di Annalisa

I genitori di Annalisa si chiamano Elvio Scarrone e Maura Ricchebuono. I due sono originari di Carcare, in provincia di Savona, e sulla loro vita privata vige il massimo riserbo. Non sono tante, infatti, le occasioni in cui la cantante ha parlato della mamma e del papà e viceversa. Una famiglia molto riservata, dunque, quella della cantante che quest’anno punta alla vittoria del Festival di Sanremo 2024. Secondo alcune indiscrezioni, la madre di Annalisa lavorerebbe come insegnante d’inglese, mentre suo padre sarebbe insegnante di matematica. La stessa Annalisa, oltre alla carriera nel mondo della musica, ha proseguito con quella accademica, laureandosi in fisica.











