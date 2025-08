Maura Soldati, Gianfilippo e Geremia sono la moglie e i figli di Matteo Materazzi: la dedica sui social e l'appello per la malattia.

Nel giro di pochi mesi, la vita di Matteo Materazzi è totalmente cambiata. Il fratello del campione del mondo 2006 Marco Materazzi, sta lottando contro una rara e aggressiva forma di SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica. A combattere con lui ci sono la moglie Maura Soldati e i figli Gianfilippo e Geremia. Maura Soldati non è solo la moglie ma è anche la portavoce della malattia che lo ha colpito. Una storia importante quella che c’è tra Maura e Matteo Materazzi che hanno coronato il loro amore non solo con il matrimonio ma anche con la nascita dei figli di cui Gianfilippo sta seguendo le tradizioni di famiglia giocando a calcio a livello professionistico.

Tra le foto pubblicate su Instagram dallo stesso Matteo Materazzi, spunta una foto di Gianfilippo mentre si allena a cui papà Matteo che si diverte ad andare allo stadio con il figlio Geremia, ha scritto: “Fatica e sacrificio per farsi trovare pronti ad iniziare la nuova stagione. Sempre con te”, scriveva lo scorso anno.

Il messaggio di Maura Soldati sulla malattia di Matteo Materazzi

“Molti di voi forse non sono ancora a conoscenza del fatto che a mio marito @matteomaterazzi è stata diagnosticata una rara forma di SLA a settembre 2024. Al momento Matteo non cammina più e muove solo le mani e inizia ad avere difficoltà respiratorie”, inizia così il messaggio pubblicato su Instagram da Maura Soldati che rivolge un appello a coloro che possono fare una donazione.

“Questa malattia lascia poche speranze, ma una piccola luce all’orizzonte c’è! Una cura sperimentale made in USA che però ha dei costi molto alti, in quanto è una terapia che andrebbe fatta su misura per lui, che però nel futuro potrebbe aiutare tutti quelli che come lui hanno la stessa mutazione”, conclude.

