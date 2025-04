Classe 1956, Maura Susanna è una delle possibili vincitrici di The Voice, nonchè una delle voci che più ha incantato i telespettatori. Ma chi è davvero? E perchè la sua figura attira così tanto? Maura Susanna vive il periodo di massimo splendore musicale negli anni ’70, quando inizia a partecipare a numerosi concorsi di canto. Nel frattempo diventa una delle protagoniste della compagnia teatrale valdostana “La veillà“. All’inizio degli anni ’80, invece, stringe una profonda amicizia con Luis de Jyaryot per poi fondare insieme a lui una cooperativa chiamata “Ambrokal”.

Oggi Maura Susanna ha 68 anni e ha iniziato poche settimane fa una nuova avventura a The Voice. Qui è arrivata insieme alla sua compagna Rosaria Casula, al fratello Giovanni e alle sue due care amiche Liliana Bertolo e Evelyne Parouty. Dopo le prime note, i giudici Clementino, Arisa, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio si sono girati premendo il pulsante con una standing ovation incredibile da parte del pubblico. Alla fine, il cantante napoletano ha esclamato: “Mi sono alzato per farti i complimenti, perché veramente mi hai fatto sentire una Edith Piaf meravigliosa, mi hai portato al Moulin Rouge. Tu cantavi e io ero a Parigi“. Sulla vita privata di Maura Susanna non si sa molto, nemmeno sulla sua compagna Rosaria Casula. La cantante ha dichiarato che nella sua musica, canta d’amore.

Maura Susanna, finalista di The Voice ha incantato in particolar modo Arisa, che le ha chiesto se potesse far sentire al pubblico una canzone popolare francoprovenzale. Anche qui gli applausi dei telespettatori sono stati accesissimi e alla domanda sul perchè non avesse fatto la cantante nella sua vita, Maura ha risposto di essere stata timida, tanto che è stata iscritta al programma da una sua amica, Sonia Crestani. Arisa aveva poi espresso il desiderio di averla nella sua squadra, augurandosi che potessero fare anche canti popolari. E così è stato, le due hanno collaborato per queste settimane fino alla finale che si terrà venerdì 11 aprile 2025. Sarà lei la vincitrice?