Maura Tirillò/ La tassista degli anni ’90 ideatrice di “Taxi Amico”

Chi è Maura Tirillò, l’ideatrice di Taxi Amico

Maura Tirillò tra le protagoniste della nuova puntata de Le Ragazze, il programma di Rai3 che punta l’attenzione su storie di vita di donne che sono state ventenni negli anni ’40, ’50, ’60, ’70, ’80, ’90. Non solo, il format da voce anche a giovani donne di oggi che, grazie al loro sguardo perspicace ed attento, hanno illuminato e in alcuni casi continuano a farlo illuminano gli eventi della nostra storia passata e recente. Tra questi c’è anche Maura Tirillò, la giovane ribelle nella Roma infuocata degli anni ‘70 e tassista a partire dalla metà degli anni ’90, quando a guidare i taxi nella Capitale c’erano soltanto 5 donne per quasi 5000 vetture. Proprio la tassista ribelle recentemente è stata l’ideatrice del servizio Taxi Amico che ha giocato un ruolo importantissimo durante la pandemia da Coronavirus.

Maura Tirillò, la sua storia a Le Ragazze su Rai3

A raccontare come è nato questo servizio è stata proprio Maura Tirillò, la tassista ribella che, intervistata da Il Messaggero, ha raccontato “il servizio è nato per tasportare spesa e farmaci e alla fine ha veicolato in superficie l’estrema solitudine che c’è anche nella nostra Roma che sta soffrendo tanto senza bar e ristoranti aperti, senza angoli delle piazze dove fermarsi a parlare”.

E’ Maura Tirillò a ricevere e processare le telefonate in entrata al Taxi Amico, un servizio che si occupa del trasporto di farmaci e spese a chi non possibilità di spostarsi. Durante questa lunga pandemia, Maura si è resa conto di quanto la gente abbia bisogno di colloquiare e chiacchierare, ma anche di voler tornare alla vita di sempre. Non solo, c’è chi ha delle richieste davvero particolari: come riportargli a casa il cane oppure chi richiede un supporto ed aiuto per spostare pacchi e scatoloni a causa di un improvviso allentamento da casa. E ancora: richieste del tipo “dica al tassista che pranziamo assieme” col tassista costretto a rifiutare per rispettare le regole anti Covid-19.

