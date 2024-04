Maura Vitali sceglie Gianluca a Uomini e Donne/ Poi svela: “Giudicata per la storia con l’ex di Serie A”

Maura Vitali e la scelta di Gianluca a Uomini e Donne

Dopo aver frequentato per circa due mesi Gianluca, Maura Vitali ha deciso di non perdere tempo vivendo la storia fuori dallo studio di Uomini e Donne. La dama ha così chiesto al cavaliere di lasciare insieme la trasmissione ricevendo un sì come risposta. Il momento della scelta di Maura e Gianluca è stato mandato in onda durante la puntata di Uomini e Donne del 16 aprile 2024. Nello spiegare le motivazioni di tale scelta, la dama del trono over si è lasciata andare anche ad un racconto sul suo passato sentimentale. Maura, infatti, è arrivata nella trasmissione di Maria De Filippi per rimettersi in gioco dopo la fine di una storia importante.

Veronica Ursida contro Ida Platano: "Sceglierà Mario e andrà a Temptation Island"/ L'ex Uomini e Donne...

“Sono sempre stata giudicata per l’estetica o per la mia storia con l’ex calciatore. Gianluca mi ha letto l’anima”, le parole di Maura che ha così scatenato la curiosità su chi sia l’ex compagno.

Maura Vitali, chi è l’ex compagno

Maura Vitali ha alle spalle una storia lunga ed importante con Antonio Benarrivo, ex calciatore di Serie A, papà dei suoi figli. Durante il percorso nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Maura non ha mai parlato del proprio passato a cui ha fatto riferimento solo nel corso della scelta di Gianluca.

Ilenia Caccavale, chi è la nuova corteggiatrice di Mario Verona a Uomini e Donne/ Amica di Manuel Bortuzzo...

Per l’ex dama, così, accanto a Gianluca che ha ammesso di essere stato a sua volta travolto dal sentimento per la donna, Maura è pronta a cominciare un nuovo capitolo. I fan di Uomini e Donne ora aspettano la prima foto di coppia. Per il momento, l’ex dama, tra le storie del proprio profilo Instagram, sta pubblicando solo i video postati dalle varie pagine dedicate allo show.











© RIPRODUZIONE RISERVATA