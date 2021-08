Maurice James McDonald, “The Founder”/ Il successo con McDonald’s Barbeque: il primo fast food

Chi è Maurice James McDonald tra i protagonisti della storia del film “The Founder”

Maurice James McDonald è il fratello di Richard James McDonald fondatori del ristorante McDonald’s Barbeque che dà il via alla nota catena di fast-food. I due fratelli, nati in una famiglia di immigrati irlandesi del New Hampshire, dopo il licenziamento del padre Patrick si trasferiscono in California per cercare fortuna. Il loro sogno è quello di lavorare nel cinema e nel mondo di Hollywood, ma dopo averci provato invano decidono di risparmiare più soldi possibili per aprire un cinema.

Un desiderio che i due fratelli non riescono a concretizzare: troppe le bollette e i pagamenti arretrati. Una situazione che vede i fratelli cambiare ancora una volta obiettivo e dedicarsi alla ristorazione. Così i due fondano il ristorante McDonald’s Barbeque a San Bernardino, Los Angeles. E’ il 1940 quando i due aprono ufficialmente il loro primo ristorante grazie anche al supporto del padre Patrick.

Maurice James McDonald, l’idea geniale del primo fast-food

Maurice James McDonald con il fratello Richard James McDonald creano il primo fast-food delivery. Il loro McDonald’s Barbeque di San Bernardino era una drive-in dove era possibile arrivare in auto, ordinare del cibo e riceverlo da alcune ragazze sui pattini. Un’idea geniale che però i due fratelli decidono di rimodulare e cambiare, visto che dopo qualche anno modificano non solo il menu puntando solo sull’hamburger, il piatto più richiesto dai clienti. Non solo, i fratelli McDonald rimuovono le ragazze sui pattini “obbligando” i clienti a parcheggiare la propria auto, entrare nel ristorante, ordinare il loro panino e consumarlo all’interno.

E’ l’inizio di una nuova era. L’idea dei fratelli McDonald è geniale e incontra dapprima il favore dei camionisti che si riversano nei vari ristoranti per consumare un pasto comodamente seduti durante la pausa dal lavoro. L’apertura del McDonald’s Barbeque è solo il primo dei sei ristoranti aperti dai fratelli McDonald che dopo anni di successo però decidono di vendere il brand al produttore Ray Kroc.



